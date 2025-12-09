Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉華4字親回冧爆郭晉安譜忘年戀 《東周刊》獨家爆朱敏瀚出招箍實女友化解暗湧

影視圈
更新時間：15:32 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:32 2025-12-09 HKT

在最新一期《東周刊》爆出30歲港姐冠軍陳曉華與朱敏瀚戀情出現暗湧，有指陳曉華對「老公」郭晉安戲假情真，早前二人在萬聖節出席記招上，兩人繼續糖黐豆，活動後陳曉華似乎意猶未盡，於是駕車載郭晉安轉場到西九文化區繼續「密蜜」斟，期間，女方還開心得咧嘴而笑，令男方也被她感染得眉飛色舞，關係殊不簡單。

陳曉華稱大家都好齊心努力宣傳

對於被指與郭晉安間互動親暱，今日（9日）陳曉華透過短訊《星島頭條》表示：「無咁嘅事，《金式森林》劇組演員大家都感情好好，宣傳期間大家都好齊心努力宣傳。而家繼續工作為上，已經展開咗新嘅工作。大家如果唔捨得方仰天同林澄，可以上網投票！」至於被指男友朱敏瀚出招箍煲，感情生活是否受影響？現時感情生活如何？陳曉華則繼續避談。

相關閱讀：陳曉華戲假情真勁冧郭晉安  跟朱敏瀚戀情起暗湧  《東周刊》獨家爆朱敏瀚出招箍實女友

陳曉華曾承認「愛上了」61歲郭晉安

陳曉華近年備受力捧，今年有份參演兩套台慶劇《金式森林》及《新聞女王2》，當中在《金》更擔正女一，並與視帝郭晉安上演一段忘年戀夫妻，當中兩人生離死別的一場戲，陳曉華傷心欲絕的喊聲，觸動了不火少觀眾，陳曉華更曾在專訪中，承認「愛上了」61歲的郭晉安！事件更令男友朱敏瀚察覺有暗湧。

陳曉華月前才被揭與朱敏瀚相戀

陳曉華月前才被揭與朱敏瀚相戀，更在西灣河共築愛巢，但二人為保護上位中的工作而低調地下情，湊巧陳曉華全心全意投入角色，故一度搬離愛巢，據密友稱，朱敏瀚洞悉與陳曉華的戀情出現暗湧，所以不用工作時，即抽時間陪伴，齊齊去日本旅行、愛車任揸，並施展連串攻勢向陳曉華表現着緊，積極出招箍實她。

相關閱讀：陳曉華封「男神收割機」  曾被指介入另一港姐冠軍戀情  《東周刊》獨家爆跟郭晉安關係不簡單

