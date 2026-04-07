75歲譚詠麟變跟車工人？ 貨Van尾箱塞滿紙箱挺巨腩送貨只為一事 被讚親民貼地毫無巨星架子

75歲的譚詠麟，經常在社交平台分享生活點滴，與粉絲打成一片。近日譚詠麟化身「送貨員」的影片在網上瘋傳，片中他親自跟著一輛白色貨Van，為朋友送上極具紀念價值的紅酒，親民貼地的舉動，引來網民熱烈討論。從網上流傳的影片可見，譚詠麟身穿紫色運動外套、孭著招牌斜孭袋，打扮相當隨性。他站在一輛白色貨Van旁，興奮地向鏡頭介紹：「你看這車，裡面有多少貨！」

譚詠麟親自跟車送紅酒給朋友

隨後，譚詠麟親自打開車門和車尾箱，只見車內空間幾乎被數十個印有「ROCCA」和「40」標誌的紙箱塞滿，場面相當誇張，連他自己也笑稱「爆晒呀！」。原來這些紙箱裡裝的都是他為了紀念自己「銀河歲月40周年」，而推出的珍藏紅酒。譚校長在片中自豪地表示，這些都是「40周年嘅酒」，並且要「親自送俾你好朋友」，誠意十足。整個送貨過程，他都親力親為，又跟司機及工作人員一起食飯，毫無巨星架子。

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譚詠麟多次光顧平民食店被集郵

譚詠麟的親民作風，一直為人津津樂道，除了這次「跟車送酒」，他亦不時被網民在各區偶遇，他曾光顧一家平民麵包店，並大方跟粉絲合照。譚詠麟試過在街坊麵店開餐，更被安排在洗手間旁邊的位置，他也毫不在意，足見其隨和個性。此外，他還多次被目擊現身上水金魚舖，跟老友見面，並幫街坊簽名，生活非常貼地。

譚詠麟換新髮型被讚年輕有型

譚詠麟「跟車送酒」的影片曝光後，網民大讚他親民作風，「校長成天揹著他那挎包，看起來一點都不像大明星」、「在舞台上他是明星，下了舞台他就是普通人，就是這種心態才能開心幾十年」。另外，剛換了髮型的譚詠麟，網民也大讚他愈來愈年輕，完全看不出真實年齡，令人羨慕。

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譚詠麟親民作風被讚