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譚詠麟拍片介紹「失散兄弟」？嚴正聲明咪再認錯  69歲男星前年離巢北上陰功扮死屍

影視圈
更新時間：17:37 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:37 2026-03-30 HKT

樂壇「校長」譚詠麟（阿倫）雖然已屆75歲高齡，但向來有着「年年廿五歲」的心境和外貌，狀態好得驚人。近日他特地拍片作出嚴正聲明，指自己近期雖少在內地出現，但卻不斷被人指於橫店偶遇，原來是被內地網民認錯！

譚詠麟拍片公布有「失散兄弟」？

在最新發布的影片中，譚詠麟依然極之精靈，口齒伶俐地表示：「最近呢，我比較少到內地來，但是很多人說在橫店片場見到我，我覺得很奇怪！」為了解開這個謎團，他特地找來了被錯認的「真身」， 資深演員張國強（KK）同框出鏡，要求對方「過來解釋一下」。

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譚詠麟張國強越來越似樣

鏡頭前，譚詠麟與張國強並排而坐，兩人無論是臉型、五官，甚至是神態都的確非常相似，難怪會引起誤會。譚詠麟也承認，很多人都說他們長得像，更笑稱二人確實是「好兄弟」，不過隨即幽默地補充：「但是我們是異父異母的兄弟！」引得兩人一同開懷大笑，盡顯兄弟情。

張國強北上搵食艱難

現年69歲的張國強，近年主力於內地發展，其專業的演員道德更是備受讚譽。他早前為拍攝劇集，劇情講述他中槍倒地，需在嚴寒天氣下拍攝一場躺在血泊中的戲份。為了效果逼真，他不惜在冰冷的血水中浸泡數小時，劇組更在他身上灑雪，營造淒美氣氛。拍攝完成後，張國強已凍得面無血色，但他仍敬業地拿起劇組給的利是，對著鏡頭感嘆賺的是「真係血汗錢」，其敬業樂業的精神實在令人敬佩。

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