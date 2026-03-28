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新版哈利波特撞樣譚詠麟惹熱議 圓框眼鏡造型似父子 網民：係愛情陷阱呀，哈利

影視圈
更新時間：14:55 2026-03-28 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-28 HKT

串流平台HBO近日無預警釋出劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的首支預告片，並宣布該劇將於2026年聖誕節檔期全球同步開播。然而，預告片發布後，全球焦點除了落在經典場景的還原外，新版哈利波特的演員Dominic McLaughlin，被指撞樣譚詠麟，引起網民熱烈討論。

新版哈利波特撞樣譚詠麟

預告片中，新一代哈利波特(Dominic McLaughlin 飾)，其深色頭髮、圓框眼鏡的造型，立刻被眼尖的香港網民發現，竟與樂壇校長譚詠麟的樣貌有幾分神似。有網民製作對比圖放上Threads，將2001年電影版的丹尼爾域基夫（Daniel Radcliffe）與2026年劇集版的新哈利並列，旁邊再配上譚詠麟，並留言：「搞唔掂，愈睇愈似」，引發大量轉發和爆笑共鳴。

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譚詠麟金曲融入電影金句

這場「撞樣」風波迅速在網上發酵，大批網民發揮創意，將譚詠麟的經典元素與哈利波特結合。有人笑稱：「這個哈利波特是不是年年廿五歲？」巧妙地引用了譚校長的經典金句。更有趣的是，許多人將譚詠麟的名曲《愛情陷阱》歌詞改編，留言道：「是愛情陷阱呀哈利！」讓人忍俊不禁。最初，有網民表示：「原先以為自己係少數，其實我真係覺得好似譚詠麟」，沒想到此觀點迅速獲得廣泛認同，可見其相似度引起不少網民共鳴。

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