HBO《哈利波特》2026聖誕上架 預告片曝光角色造型 石內卜、妙麗由黑人演出

改編自英國作家羅琳（J.K.Rowling）的暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）曾在全球掀起魔法熱潮，這系列的小說曾在超過200國家出版，有80種語言版本，在2018年總銷售量超過5億，成為世界上最暢銷小說之一。改編自小說的同名電影《哈利波特：神秘的魔法石》自2001年上映至今，已陪伴粉絲走過近四分之一個世紀，更是不少人的集體回憶。

新版哈利榮恩妙麗選角獲讚神還原

串流平台HBO昨日（26日）全球同步首發劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的預告片，宣布鐵定在2026年聖誕節正式開播，新版「哈利」、「榮恩」、「妙麗」的選角獲讚神還原，但黑魔法防禦術教授「石內卜」由黑人男星Paapa Essiedu飾演，卻引發巨大爭議，甚至收到死亡威脅。

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劇集版《哈利波特》跟足原著

今次HBO製作的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）是《哈利波特》原作小說系列第一集，為了隆重其事，在2023年從逾3萬名參與試鏡的童星中，選出新版「哈利」由Dominic McLaughlin演出，他曾參演BBC劇集《Gifted》，「榮恩」由Alastair Stout演出，而「妙麗」則由Arabella Stanton擔任。在昨日公開的首段長達2分鐘的預告中，劇情事跟足原著，由「哈利」寄居德思禮家庭揭開序幕，自從父母雙亡，他在校內受到欺凌，回家亦遭「佩妮」姨姨等冷待，直至11歲生日收到來自霍格華兹魔法學校的入學通知書，人生從此改寫。片段亦見其他主要角色包括「鄧不利多校長」、「跩哥馬份」、「石內卜」以及「海格」等造型，同時還收錄了大量電影版遺漏的細節還有「佩妮」姨姨為「哈利」剪頭髮，無論怎樣剪，頭髮都會自動還原的情節。亦有「哈利」收到來自霍格華茲的信件，校徽改為簡潔的「H」字，而各學院的徽章及魁地奇制服亦經過重新設計，但細節仍嚴格跟隨原著的描述。

「石內卜」由黑人男星演出惹來爭議

所有角色造型曝光後，不少人讚三位小主角「哈利」、「妙麗」及「榮恩」都符合原著的形象，亦有人說：「我感動得哭了3遍，劇集比電影的還原度更高。」不過黑魔法防禦術教授「石內卜」由黑人男星Paapa Essiedu惹來大批粉絲爭議，有人原著中「石內卜」並非黑人，若改為黑人演出隨時被解讀為涉及種族歧視，引發更多討論與反彈聲浪。Paapa Essiedu亦曾自爆接拍《哈利波特》後收到死亡恐嚇，他憶述：「有人告訴我，一是辭演，一是被殺。」但他強調不會退縮，反而將負面聲音轉化為動力，令他更熱衷將該角色塑造成屬於自己的「石內卜」。而HBO Max的主席Casey Bloys亦有提及事件並指拍攝期間片場已加強保安。

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