《哈利波特》「馬份」成吉祥物 社交平台晒揮春慶祝馬年 安孝燮新年祝賀語遭中國網民出征

經典電影《哈利波特》系列中飾演「馬份」的英國演員Tom Felton日前在內地成為賀年吉祥物後，亦跟着潮流貼上印有自己樣子的揮春，慶祝馬年。他近來在紐約演出舞台劇《Harry Potter and the Cursed Child》，並做回「馬份」一角，昨晚他分享在後台的片段，親手把印有自己笑臉的揮春倒轉貼在門上，再貼上自己樣子的閃卡，並開心祝賀：「我們怎能不做？農曆新年快樂！」片段上載後火速瘋傳，已吸引逾16萬人讚好。

Tom沒想到成中國賀年吉祥物

早前，內地網民已將Tom的樣子印在賀年物品，從揮春、海報到手機殼應有盡有，因內地將「馬份」一角翻譯成「馬兒福」，與馬年相呼應。當時他轉發有關新聞，並留言：「沒想到我在中國變成了賀年吉祥物，這太有趣了！」

安孝燮疑叫網民讓他休息

此外，韓國演員安孝燮於16日在粉絲平台Weverse以英文及韓文寫下：「新年快樂，韓國農曆新年快樂 ！」向粉絲祝賀農曆新年，卻被內地網民出征。安孝燮在文中以英文寫下「Happy Korean Lunar New Year」，並附上韓文新年祝賀語，中國網民湧入其IG最新貼文留言，質問他為何不是寫上「Happy Chinese New Year」。昨日，安孝燮再發文指健身室都關門，只能回家休息，似乎暗示叫網民讓他休息，不要再批評他。