譚詠麟馬年新髮型撞樣「花輪同學」 維園跳勁舞賀歲叻過後生仔 祝福港人「新年一定OK」

樂壇「校長」譚詠麟（阿倫）雖然已屆75歲高齡，但向來有著「年年廿五歲」的心境和外貌，狀態好得驚人。近日在馬年即將到來之際，阿倫再次展現其凍齡傳說，以一身超凡活力，為全港市民送上新年祝福！

譚詠麟新髮型撞樣花輪同學

譚詠麟日前偕同明星足球隊的「老六兄弟男團」驚喜現身維園年宵花市，感受過年氣氛。阿倫換上了一個全新的髮型，將頭髮「吹埋一邊」，顯得神采飛揚。有眼尖的網民看到後，不禁笑指他的新造型像極了經典動畫《櫻桃小丸子》中的富家公子「花輪同學」，同樣的瀟灑帥氣，引發網上熱議。

相關閱讀：75歲譚詠麟打扮平民「激凸」遊上水 街坊裝落老區發放重量級驚喜 買金魚變簽名會

譚詠麟與女小販親民互動

在熱鬧的花市中，身家豐厚的阿倫絲毫沒有巨星架子。從影片可見，他走到一個榴槤攤檔前，與賣榴槤的女小販相談甚歡，兩人笑容滿面，氣氛極度融洽。女小販更是熱情地送上幾盒榴槤產品，阿倫與團隊一同接過並開心合照，盡顯其親民、貼地的一面，不愧是陪伴香港人成長的開心果。

譚詠麟狀態大勇勁歌熱舞

最令人驚喜的是，阿倫更在維園的中心，帶領一眾比自己後生一截的團隊成員，即場大唱大跳其首本名曲《卡拉永遠OK》。雖然已是團隊中年紀最大的一員，但阿倫的舞姿卻是全場最勁、最有活力的一個。他跟著節拍，動作標準有力，臉上掛著燦爛的笑容，絲毫不見疲態，完全不像一位75歲的長者。影片的最後，他們更一同祝願大家「新年一定OK！」，為香港市民注入滿滿的正能量。

相關閱讀：譚詠麟喪撩前《愛回家》女星寶刀未老 撒嬌觸碰「校長」敏感部位畫面曝光 網民：彌漫粉紅泡泡