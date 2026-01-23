譚詠麟喪撩前《愛回家》女星寶刀未老  撒嬌觸碰「校長」敏感部位畫面曝光  網民：彌漫粉紅泡泡

樂壇「校長」譚詠麟（阿倫）雖然已屆75歲高齡，但向來有心境「永遠25歲」之稱的他，精力依然無比旺盛。近年譚詠麟不但積極在內地舉行巡迴演唱會，更頻繁參與香港明星足球隊的活動，早前更跟老曾志偉等於內地玩樂，活力完全不輸年輕人。近日網上流傳一段影片，再次見證了「校長」寶刀未老、喪撩前《愛回家》女星，令對方大發嬌嗔。

譚詠麟發功喪撩前《愛回家》女星

於影片中，譚詠麟與前《愛回家》女星馬海倫正於一個飯局同坐。起初，譚詠麟手持一個精緻的小白盒，向馬海倫故作神秘地推介，似乎在遊說她欣賞盒中珍品。只見譚詠麟表情鬼馬，七情上面地介紹，成功引發了馬海倫的好奇心。

馬海倫大發嬌嗔

就在馬海倫專心致志，準備一探究竟之際，譚詠麟突然打開盒子，一隻仿真的假昆蟲赫然彈出！這突如其來的「驚喜」把馬海倫嚇得魂飛魄散，她整個人向後彈開，驚聲尖叫，完全是「花容失色」的最佳演繹。

馬海倫觸碰譚詠麟敏感部位？

整蠱得逞的譚詠麟見狀，立即捧腹大笑，臉上流露出如頑皮少男般得意的笑容，與他年近八旬的實際年齡形成強烈對比。而被嚇壞的馬海倫，回過神後氣得大發嬌嗔，充滿少女心地握起拳頭，撒嬌般地捶打譚詠麟渾圓的肚腩，場面既搞笑又溫馨，有網民亦指現場彌漫粉紅色泡泡。整個過程充滿歡樂，也讓人再次感嘆，譚詠麟雖然年歲漸長，但內心永遠住著一個長不大的大男孩。

