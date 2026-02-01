75歲譚詠麟打扮平民「激凸」遊上水 街坊裝落老區發放重量級驚喜 買金魚變簽名會

現年75歲、自稱年年廿五的樂壇「校長」譚詠麟，縱橫樂壇逾半世紀，除了演唱過不少膾炙人口經典金曲之外，亦參有不少影視作品，身家亦相當豐厚，居於港島半山老牌豪宅，甚至有傳他最少有10億元身家，但他仍相當「貼地」，經常去大牌檔食飯，出入搭港鐵，向來親切友善的譚詠麟，日前現身上水金魚舖探街坊，即使當時已穿上厚外套，亦難掩其巨大的肚腩，相當激凸！

譚詠麟吹水話當年

近日有網民在小紅書分享了遇見譚詠麟的影片，並以「校長五年來的巡迴演唱會，最感動惠州站」為題，片中的譚詠麟穿上淺紫色的羽絨外套，肚腩非常凸出，與店內老闆吹水話當年，繼而播出當年譚詠麟在當惠州開騷的影片。不少網民看到片中譚詠麟的「巨肚」都大感驚訝：「怎麼肚子那麼大？」但亦有網民讚校長髮量驚人：「這個25歲的小朋友，髮量驚人」。

譚詠麟勁親民

另一條影片，粉絲就以「2026年好高興遇到校長」為主題，片中的譚詠麟相當健談跟與對方閒聊，鏡頭一轉，粉絲拿出大堆珍藏黑賿碟給譚詠麟簽名，期間亦一邊簽一邊跟對方吹水，仿如舉行小型簽名會。有不少網民留言大讚校長親民：「太開心了，能見到校長簽名和拍照，我也想遇上校長」、「簽這麼多，太羡慕了」、「校長好帥」等。

