中年好聲音4丨陳逸璇被淘汰 富爸爸到場支持無助賽果 10歲登《歡樂今宵》舞台畫面曝光

43歲的陳逸璇（前藝名陳苑淇）在昨晚（5日）播出的《中年好聲音4》中被淘汰，不少觀眾表示不捨。事後，她在facebook分享感想，坦言雖然不捨，但收穫甚豐。她更分享父母到場支持她的影片截圖，以及自己兒時已踏上TVB舞台的珍貴畫面，揭示了她與音樂密不可分的淵源。

陳逸璇交歌不斷被拒

陳逸璇在文中透露，參加比賽的原因是前一陣子經歷了人生低潮，希望藉著重回舞台找回自己和唱歌的喜悅。她由衷感謝電視台給予機會，也感謝所有導師和工作人員的付出。

然而，比賽過程並非一帆風順。陳逸璇大爆選歌過程比想像中困難，形容選歌的空間，比她想像中窄。她在最後一輪比賽中，曾交了十幾首心儀的歌曲，卻因版權問題一一被拒，當中甚至包括一首TVB自家的劇集主題曲。她表示：「整個聖誕假期，我每天都在交歌、每天都被拒絕。最後我選了《Never Enough》，不是因為它最適合我，而是因為我記得有人唱過。這首歌難度很高，我天天練習，盡了全力，可惜沒有發揮到最好。」

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陳逸璇自覺辜負家人感心痛

整個旅程中，最讓陳逸璇心痛的是辜負了家人的支持。從她分享的截圖可見，其父母亦有親身到場觀戰，在觀眾席上為女兒鼓掌打氣。她遺憾未能在舞台上留下一首代表作，並承諾之後會將那些在比賽中無法演唱的歌曲錄製起來，放上平台與歌迷分享，以彌補遺憾。

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陳逸璇10歲登上《歡樂今宵》舞台

陳逸璇的音樂之路起步甚早，她分享的另一張截圖顯示，她早在6歲便開始唱歌，更在10歲時已參加過經典綜藝節目《歡樂今宵》的少年卡拉OK大賽，可見其表演慾和音樂天份從小已顯露。

儘管在《中年好聲音4》的旅程告一段落，但陳逸璇視之為一個新的起點。她表示，這次比賽讓一個「有國際視野的平台」看見了她，肯定了其真正價值。她珍惜與戰友們建立的真摯友情，並向所有支持者致謝。最後她堅定地表示：「我還在，我還會唱——會唱得更好，走得更遠。我們，舞台上見。」

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陳逸璇出身富裕曾唱紅《合久必婚》

陳逸璇出身於富裕家庭，父親是保險公司高層，自小住豪宅。她畢業於美國著名的塔夫茨大學經濟學系，返港後於2004年獲環球唱片簽約，以藝名「陳苑淇」出道，並憑著與樂壇前輩李克勤合唱《合久必婚》一曲而成名。可惜，當年「歌紅人不紅」，《合久必婚》雖成為卡拉OK大熱，但大眾對她的認知度不算高。儘管之後她推出了個人專輯並擔任模特兒，但星途發展平平。經歷結婚又離婚後，她近年重返樂壇，希望透過《中年好聲音4》的舞台，讓觀眾重新認識陳逸璇，但豈料仍在比賽初段已被淘汰。

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