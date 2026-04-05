中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」

在今晚（5日）播出的《中年好聲音4》「黑白榮耀換位賽」最終回中，被視為「最強黑馬」的選手雷小雷再次不負眾望，憑藉對田馥甄（Hebe）經典歌曲《魔鬼中的天使》的獨特詮釋，以89分的高分力壓對手陳逸璇（83分），順利晉級，而陳逸璇則被淘汰出局。

雷小雷力壓陳逸璇

比賽中，雷小雷對戰實力唱將陳逸璇。根據賽果顯示，五位評審周國豐、谷婭溦、肥媽Maria Cordero、海兒及張佳添，均給予雷小雷極高評價，使其總分高達89分。評審谷婭溦大讚雷小雷的表現：「你真的好犀利，因為這首歌其實我也很喜歡……你撇掉了Hebe的味道，有加入自己的味道在裡面。」她指出，雷小雷在歌曲中加入了許多屬於自己的細節和心思，作為男歌手挑戰女歌手的歌曲，能做到如此成功實屬不易。另一位評審海兒更形容雷小雷已經達到高層次，懂得在音樂中融入自己的想法。

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網民讚雷小雷歌聲夠辨識度

賽後，網民在「中年好聲音 4 分享討論區」反應熱烈。有網民大讚雷小雷的策略：「感覺佢係中4最強，把聲辨識度高。今次好有策略，揀首平穩歌，夠贏對方就得。」不過，也有觀眾提出建議，認為編曲可以更有層次感，以爭取更高分數。儘管意見不一，大部分網民都對雷小雷的表現給予肯定。

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雷小雷畲族茶農出身唱歌改變人生

除了比賽表現，《中年好聲音4》今晚亦播出的個人介紹影片更讓觀眾了解到雷小雷背後的故事。來自浙江遂昌縣三仁畲族鄉的他，出身於一個以採茶和務農為生的家庭。他坦言自己小時候家境貧困，性格內向自卑，他的人生轉捩點源於唱歌。從在酒店年會上被同事鼓勵上台，到後來成為網絡直播主，雷小雷透過歌聲逐漸建立自信，並將興趣發展成職業。他從未想過自己能從一個小農村，走到TVB這個孕育無數巨星的舞台上唱歌，對此他充滿感恩，並表示會踏踏實實地走每一步。

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