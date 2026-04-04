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周星馳落夜總會遭黑社會圍堵極驚險  王晶大爆星爺得罪勢力人士：因為佢唔理人

影視圈
更新時間：17:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-04 HKT

現年70歲、著名導演王晶近年活躍於社交媒體，其YouTube頻道《王晶笑看江湖》更成為他分享娛樂圈秘聞的平台。近日，因應2026年香港賀歲喜劇《夜王》在本地及內地票房均創下佳績，王晶特意大談香港夜總會的興衰史，期間更驚爆一則關於周星馳初出道時的驚險往事。

周星馳被黑社會圍堵辱罵

王晶在片中憶述，當年香港夜總會盛行，周邊地區的治安也相對複雜，黑社會勢力龐大。他透露了一件鮮為人知的秘聞：「我知道，啱啱周星馳啱啱紅嗰時，有一次同XX去（夜總會）。」

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黑社會夜總會門外認得周星馳

王晶詳細描述當時的情況，指周星馳與一位朋友（影片中以「XX」消音處理）在夜總會門外等候泊車服務員取車。由於泊車員動作緩慢，兩人在門外等候了一段時間。此時，一群黑社會背景的人士經過，並大聲呼喊「周星馳！」。

周星馳激嬲黑社會遭辱罵

據王晶所說，周星馳當時沒有理會對方，此舉隨即惹怒了該群人士。王晶說：「結果嗰班人就圍住佢，用粗口鬧咗差唔多15分鐘。」他強調事件的真實性，表示「係真事嚟嘅，因為XX可以證明」。直到座駕到達後，周星馳才得以脫身離開。王晶總結道：「咁當然冇更大衝突，相信佢以後都唔會去（夜總會）」。

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王晶評《夜王》 ：虛得幾緊要

除了分享舊聞，王晶也對大熱電影《夜王》提出了自己的看法。該片以2012年尖東夜總會為背景，但王晶憑藉自己對那個時代的深入了解，直言電影的劇情「虛（構）得幾緊要」。他解釋，《夜王》所描寫的「擁有權嘅爭奪戰」，以及欺騙有錢公子的情節，「以我睇就冇可能發生嘅，不過戲劇就冇所謂啦。」]

王晶：黃子華鄭秀文太好人

對於黃子華和鄭秀文飾演的男女主角，王晶認為角色過於理想化。「如果喺嗰個年代，邊有咁好人？佢哋兩個絕對係好人到離晒譜。」他指出，真實的夜總會生態是「一層剝削一層」，從業者需透過剝削小姐、媽咪，甚至「搵啲客做老襯先搵到錢」，與電影中角色的善良形象大相逕庭。王晶亦提到，自己20歲時由導演張同祖和武術指導董瑋帶領，第一次踏足夜總會，並澄清當時許多電影人流連歡場，目的不盡是為了女色，更多是當時的一種社交文化。

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