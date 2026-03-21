王晶評陳百強歌藝惹負評！「樂壇判官」周啟生怒轟扮專家：唔識就唔好講音樂 暗諷有人呃點擊

導演王晶日前在抖音談及已故樂壇天王陳百強（Danny），除了分享對陳百強死因的分析，更評論其「聲線音域不廣」，歌曲誰都能唱，言論一出，隨即在樂壇及網絡引發軒然大波。近年被封「樂壇判官」的音樂人周啟生對此大表不滿，發文怒轟王晶「唔識音樂就唔好講音樂」，力撐故友陳百強為一代奇才，事件引發大批樂迷及業界人士加入論戰，為這位已故偶像抱不平。

周啟生斥王晶「唔好扮專家」

事緣導演王晶在談及陳百強的死因時，延伸評論其音樂成就，形容他的歌曲風格與汪明荃相似，屬於「容易唱」的類型，因此在當年面臨激烈競爭。此番言論隨即觸怒音樂界及陳百強歌迷，被譽為「樂壇判官」的周啟生更在facebook發文怒轟王晶。他首先表示：「我都幾喜歡睇王先生嘅電影」，但隨即話鋒一轉，毫不客氣地寫道：「唔識音樂，就唔好講音樂，最起碼唔好扮專家。」周啟生強調，陳百強「唱歌音域好廣，絕對唔差過任何一個唱歌高手」，並且精通鋼琴與作曲，是一位不折不扣的奇才。

其後，周啟生在留言區意有所指地補充，暗諷：「有啲人鍾意講嘢只想引起大家嘅議論紛紛，甚至享受俾人鬧，目的只係要增加view數目。」他重申：「我從來說我心所想，亦冇諗過要說服任何人。其實我講音樂，你認唔認同？就睇吓你對音樂有幾認真！」

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樂迷圍攻王晶斥「消費亡者」

周啟生的仗義執言獲得廣大網民和樂迷的力撐，大批陳百強的忠實歌迷湧入王晶的社交平台留言，反駁其觀點。有樂迷指出，陳百強的《漣漪》、《等》及《畫出彩虹》等經典金曲，至今仍是公認的高難度歌曲，絕非「誰都能唱」的水平。不少網民更直斥王晶為博取關注而「消費亡者」，言論極不尊重。許多人認同周啟生的看法，認為評論應基於自身專業，王晶作為電影導演，對音樂領域妄下判斷有失公允，也忽略了音樂魅力遠非單純歌唱技巧所能完全定義。

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