王晶重提陳冠希不雅照風波分析「外洩關鍵」：畀過啲人睇，炫耀 被網民嘲諷唔識用電腦

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-13 HKT

陳冠希（Edison）於2008年爆出不雅照風波後，宣布「無限期」退出香港娛樂圈，自與秦舒培結婚兼誕下女兒後，陳冠希被指修心養性，建立正面形象。不過網上最近突然翻炒導演王晶於今年3月的YouTube頻道影片，提起陳冠希當年的事件，還言之鑿鑿稱「外洩關鍵」的內幕，卻遭網民嘲王晶：「連基本電腦操作都不懂」。

王晶讚陳冠希有禮貌

導演王晶在影片中，提起當年陳冠希無限期退出演藝圈，言談間表現可惜，又大讚陳冠希為人有禮貌，開工時不會遲到又合作，是不可多得的演員。王晶在片中分析，維修電腦時，可以從海量的資料中精準搵到私密照，估計要耗費大量時間與精力逐一檢查，因此他大膽推測，或與陳冠希「炫耀」有關。

王晶表示：「但係我真係猜測佢可能真係喺某啲場合飲大咗呀，或者食咗嘢呀，就畀過啲人睇，再炫耀自己有幾多女朋友，我幾犀利」。王晶估計在消息「一傳十、十傳百」之下，維修電腦時才會被挖資料，導致事件一發不可收拾。王晶坦言當時完全不相信，以為是有人惡意合成照片陷害陳冠希。

王晶被網民指胡亂猜測

不少網民對王晶的觀點不贊同：「胡亂猜測」、「何必再提呢」、「其實不用想那麼多，一個名人找個一般人修電腦，沒做安全措施，一直都超危險」、「顯然王晶連基本電腦操作都不懂。人家見你明星部機，怎會不八卦？」等。

