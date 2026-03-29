周星馳與國家級桌球冠軍趙心童切磋球技 重現《龍的傳人》經典 互動洩練波實況

周星馳（星爺）昨日（28日）在IG發布了與中國職業桌球手趙心童切磋球技的合照，趙心童也隨即作出幽默回應，讓這次的跨界互動更添趣味，也讓無數影迷瞬間回憶起周星馳的經典電影《龍的傳人》。

周星馳幽默發文：偷看趙心童日記

從周星馳分享的照片中可以看到，他身穿簡約的便服，戴著白色鴨舌帽，正專注地俯身瞄準白球，架勢十足；身旁的趙心童則專注地看著周星馳打球。

然而，帖文的內容卻一貫其無厘頭風格。周星馳寫道：「在不同類型的運動方面，我一向都很樂意教導別人，但今天有隻迷途羔羊，想我在他的桌球路途上指點一二，唯資質太差，我也無能為力，希望他能專注在創作和女子足球上，早日放棄桌球。」正當大家以為周星馳在開玩笑「批評」這位桌球好手時，他卻在文末揭曉謎底：「...以上是我偷看趙心童的日記內容。」並標註了趙心童的帳號。

相關閱讀：「周星馳愛將」暴瘦惹健康疑慮 零濾鏡真樣滿面皺紋頭髮稀疏 去年底被目擊用柺杖出入

趙心童巧妙回應與周星馳切磋球技

在周星馳發文後不久，趙心童也在自己IG幽默回應。他同樣分享了兩人的合照，並寫下：「終於學會了超級大旋轉」，還附上三個戴著單片眼鏡的表情符號。這句「超級大旋轉」正是《龍的傳人》中，周星馳所飾演角色的誇張絕招。趙心童的這個巧妙回應，不僅展現了他的幽默感和反應速度，也讓這場互動更添趣味，彷彿是電影情節的真實上演，引來網民們一致讚賞。

相關閱讀：陳啟泰驚爆《百萬富翁》曾造假：老闆有遠見 周星馳提兩特別要求 揭陳芷菁被恥笑25年秘密

周星馳打劫孫燕姿啟德騷門票？

桌球選手趙心童前途無可限量

趙心童是內地一位極具天賦的職業桌球選手，他以華麗的進攻球風聞名，並在2021年勇奪司諾克英國錦標賽冠軍，成為該賽事亞洲首位冠軍得主，日前更於世界桌球大獎賽2026勇奪冠軍，前途無可限量。

而提到周星馳與桌球，就不能不提1990年的經典電影《龍的傳人》。如今，現實中的「喜劇之王」親自下場，與現實中的「桌球冠軍」切磋，兩人更以電影中的經典橋段互動，無疑是情懷的完美延伸，讓許多網民感嘆：「《龍的傳人》的DNA動了！」