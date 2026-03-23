「周星馳愛將」暴瘦惹健康疑慮 零濾鏡真樣滿面皺紋頭髮稀疏 去年底被目擊用柺杖出入

現年60歲的谷德昭，曾因拍攝多部周星馳經典電影，而廣為人知，近年他的身形再次受到大眾關注。今早(23日)，他分享自己主持商台節目《在晴朗的一天出發》的近照，在零濾鏡下，不僅身形暴瘦，臉上更佈滿皺紋，頭髮亦顯得稀疏，蒼老的模樣讓不少人驚呼「認不出」，令網民紛紛揣測他的健康狀況。

谷德昭主持電台節目暴瘦脫相

在直播間工作的照片可見，谷德昭臉頰明顯凹陷，眼窩深邃，昔日充滿喜感的雙下巴消失無蹤，取而代之的是深刻的法令紋和眼角皺紋，與過去在銀幕上那個體重超過200磅、形象幽默詼諧的「肥仔」導演形成極大反差，瘦到脫相的他，網民紛紛表示已經認不出本尊。

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谷德昭去年被捕獲用柺杖出入

事實上谷德昭清瘦的形象已維持一段時間。早在去年底，已有網民在張學友演唱會上捕獲他的身影，當時他已明顯消瘦，甚至需要手持柺杖輔助步行，那時的狀態已引起一陣討論。谷德昭事後亦在IG上載了在演唱會海報前的照片。儘管已使用濾鏡，但臉上及頸部的皺紋依然清晰可見，與過往圓潤的「肥谷」形象相去甚遠。如今數月過去，從近照看來，他的體型似乎比之前更加消瘦，令外界對其健康狀況的擔憂有增無減。

谷德昭演出周星馳經歷電影

谷德昭早年憑藉在周星馳電影《食神》中飾演「唐牛」及《唐伯虎點秋香》中的「對穿腸」等經典角色而深入民心。此外，他亦是著名導演及編劇，執導過《行運超人》、《家有囍事2009》等多部膾炙人口的喜劇電影。近年谷德昭身形愈來愈瘦，惹來健康響警號的疑慮，而與他相戀18年的女友林子萱，陪伴谷德昭經歷了人生的起伏，可說是他的最強後盾。

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