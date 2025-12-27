Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄

影視圈
更新時間：16:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-27 HKT

著名導演及演員谷德昭（肥谷）現年60歲，近年其身形屢成外界焦點。平安夜（24日）當晚，他與交往18年的女友林子萱（Kiki），一同前往紅館欣賞張學友演唱會，其最新狀態被網民拍下並在社交平台瘋傳，引發大量對其健康狀況的憂慮。

谷德昭再瘦兩圈惹人擔心

從現場流出的照片可見，谷德昭身穿紫紅色外套及拼布牛仔褲，打扮新潮，但身體狀態卻與昔日判若兩人。他不僅身形比數月前更為消瘦，雙頰凹陷，更需全程手持拐杖，步履蹣跚，身體微微前傾，顯得相當吃力，老態龍鍾的模樣讓不少網民驚呼「似80歲老翁」。身旁44歲的女友林子萱則戴著棒球帽，一身粉色褲裝，活力十足，形成鮮明對比。

相關閱讀：金像獎2025｜谷德昭撐住枴杖出場 聲沙氣弱身體惹觀眾擔憂 近年暴瘦曾被傳患甲狀腺病

谷德昭開濾鏡無補於事

谷德昭事後亦在個人Instagram上載了在演唱會海報前的照片。儘管已使用濾鏡，但臉上及頸部的皺紋依然清晰可見，與過往圓潤的「肥谷」形象相去甚遠。照片引來網民熱議，紛紛表示震驚：「這是唐牛嗎？」、「怎麼瘦成這樣？」、「狀態跟70歲的呂良偉一比，差距太大了」。谷德昭對上一次公開出現，是在今年4月的香港電影金像獎頒獎禮，當時他已經要撐柺杖上台，但無論狀態身形，都比今次為佳，足證他在8個月內情況直線下滑。

谷德昭是周星馳愛將

谷德昭是香港影壇的標誌性人物之一，早年憑藉在周星馳電影《食神》中飾演「唐牛」及《唐伯虎點秋香》中的「對穿腸」等經典角色而深入民心。此外，他亦是著名導演及編劇，執導過《行運超人》、《家有囍事2009》等多部膾炙人口的喜劇電影。

谷德昭早年決心減肥

據悉，谷德昭體重由高峰期的200磅減至約150磅，最初是因經歷母親及姪子離世的打擊後，決心為健康而減肥。他曾澄清是聽從營養師建議並配合運動，並非外傳的甲狀腺問題。

谷德昭跟林子萱相戀18年

他與女友林子萱相戀18年，感情穩定，一直互相扶持。早前林子萱因受頸部腫脹及濕疹困擾，谷德昭始終陪伴在側。如今谷德昭健康狀況亮起紅燈，女友亦緊隨其後照顧，二人情比金堅。然而，這次他再度暴瘦及步履不穩的模樣，確實讓關心他的影迷深感憂慮。

相關閱讀：59歲周星馳愛將撐拐杖現身老態龍鍾 被誤認作盧海鵬何伯 曾傳患病消瘦聲線變

