經典神級組合世紀Re-U！商台《無字頭》主持合體掀回憶殺 61歲倪震近況曝光嚇窒網民

90年代商業電台經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》，當年主持陣容強勁，由陳輝虹、倪震、張達明、谷德昭、黃子華、雷頌德、李璨琛、錢嘉樂等輪流主持，是香港人的集體回憶。近日谷德昭在社交網分享《無字頭》聚會相，掀起不少網民討論。

倪震逢請必到

《無字頭》多年來間中會搞聚會，倪震每次都好畀面。主持之一的谷德昭前日（7日）在IG分享珍貴合照，當中見到陳輝虹、倪震及《電波少年》的謝昭仁久違同框。近年深居簡出，甚少露面的周慧敏老公倪震，在合照中戴著黑色鴨舌帽，配上一副斯文的黑框眼鏡，面露淺淺的微笑，顯得低調而精神。倪震雖然已經61歲，狀態卻保養得很好，臉頰清瘦雙眼有神，絲毫不見歲月痕跡。

谷德昭留言：「《無字頭》好耐冇聚頭，甚歡。認得晒我哋，你都有番咁上下 #無字頭七八九 #無字頭8910 #有冇人記得無字頭全員有邊幾個」。合照曝光後，周慧敏也帖文下留言：「掛住你哋」，而谷德昭也有回覆：「掛住你too」。

謝昭仁放假聚會

謝昭仁也有在IG分享同款合照，並以中日文寫道：「今天放假，與當年在電台工作時的『無字頭八九十』成員一同吃午飯，對香港電影或者文化界比較熟的朋友（就算是日本的朋友們），也許對他們的名字也都熟悉吧」，引起不少網民大數當年主持有一位。

