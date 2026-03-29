鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威

49歲的「香蕉仔」鄧一君2005年已經淡出幕前，近年轉戰保險界成為理財顧問，為了陪女兒到英國升學，已在海外定居幾年，近日計劃回流香港定居。他有份客串演出的電影《尋秦記》早前上映，令鄧一君再度受到關注。近日他接受YouTube頻道《威哥會館 William's Cinephile Hub》訪問，罕有深入分享他演藝生涯中的幾段關鍵經歷，包括在事業高峰期毅然放棄成為歌手的機會、轉戰電視圈後面對的巨大壓力，以及他與多年好友、影壇巨擘古天樂的深厚情誼。

鄧一君回饋影圈盼與觀眾再會

鄧一君談及近況表示，安頓好女兒升大學後，明年將會回港定居，希望有機會客串演出，與觀眾見面。他更希望能以自己的經驗回饋影視圈，例如開辦分享會或繼續在網上擔任娛樂新聞評論員，為培育新一代盡一分力，並強調這一切都是義務性質，希望能為他熱愛的電影圈繼續出一分力。

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鄧一君為學業放棄轉型做歌手

鄧一君憶述，在電影圈憑《香蕉成熟時》系列走紅後，由於身高令戲路太窄，於是有意轉型成為歌手。當時，台灣滾石唱片和楊采妮引薦的EMI唱片都向他拋出橄欖枝，但他正面臨升讀大學的人生交叉點。他表示：「嗰陣時，第一，我準備入大學，第二就係如果去台灣發展，我要離開香港、離開屋企……都唔緊要，但係唔讀書係一個大問題，我成日覺得一個人呢，係唔可以唔讀書。」鄧一君強調自己非常重視教育，不應為了當明星而放棄學業。最終他完成大學課程，一心以為仍有機會轉型做歌手，卻錯過了轉型的黃金機會。碰巧遇上電影市場低迷，他獲TVB招手，於是成為了電視台藝員。

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鄧一君轉戰電視圈壓力爆煲

鄧一君在TVB時期，幸運地獲得很多演出機會，初期曾在劇集《五個醒覺的少年》中擔任主角。然而，從電影到電視的轉變過程卻充滿痛苦，「好唔適應、好密集，我拍開電影，突然之間變咗20集嘅劇，演嘅方法又唔可以用電影嗰種做法。」他指，當時被導演不斷NG，一度覺得自己不懂演戲。加上劇中大量的動作場面更讓他頻繁受傷，多次進出醫院，令他非常沮喪。他說：「嗰套嘢講我係黑帶高手，我又唔係動作演員……真係好辛苦，飯都食唔到，淨係醫院都入過幾次。」

鄧一君：諗住發吓明星夢

談及演藝生涯，鄧一君在TVB劇集《烈火雄心》中飾演智障人士角色「劉海寶」成為了其一事業轉捩點。他坦白說，起初非常抗拒這個「樣衰」的角色，因他只想演靚仔英雄，享受明星光環。他說：「我唔係嗰種好鍾意發揮演技，挑戰難度角色，我淨係鍾意，有錢賺、睇吓明星、有啲Fans嗌吓你，出嚟攞吓彩、威吓、發吓明星夢，我諗住係咁……」但考慮到這是公司的安排和大型製作，最終決定接受挑戰。沒想到，這個角色不僅帶來了良好的觀眾迴響，更重要的是，讓他與古天樂建立了友誼。

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鄧一君談與古天樂兄弟情

鄧一君透露，他與古天樂的緣分始於張國榮一句「兩古一鄧」，後來在《美味天王》中正式認識，因同樣熱愛電影和打機而一拍即合。如今，古天樂已是影壇大亨，兩人雖然因工作繁忙鮮有見面，但一直透過WhatsApp保持聯絡。「我覺得好朋友唔需要成日見，我就算唔好話佢呀，我身邊好多圈外好朋友，大家都有家室，有幾可見呀？大家知道近況安好，大家祝福大家，其實已經好好。」鄧一君形容這段關係是「君子之交淡如水」，一切盡在心中。

除了演戲，鄧一君還曾一圓導演夢，執導由古天樂、鄭秀文等好友零片酬義助的獨立短片。但正因所有人都沒收錢，為免引起利益衝突，該片至今仍「收埋櫃桶底」，未曾公開發行。