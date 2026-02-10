「香蕉仔」鄧一君健康亮紅燈！慨嘆做爸爸「用健康換錢」肝指數超標越脹越殘：我有事個女點算

由古天樂總監製兼主演的電影《尋秦記》上映至今叫好又叫座，不單票房成績寫下歷史新頁，在網絡上掀不少回憶殺，電視版的原班人馬上陣與新加入的角色擦出新火花，製造了不少話題。在2005年退出娛樂圈轉投保險業的鄧一君，今次在好友古天樂的邀請下，這個關鍵人物「李小超」再現人前。

鄧一君即將半百不復當年勇

可惜即將半百的鄧一君不復當年勇，童顏不再兼身形暴脹走晒樣，但鄧一君曾表示不介意被指走樣，反而享受在無人認得情況下自由自在生活。昨日（9日）鄧一君發文稱近年健康出現問題：「做咗爸爸之後，我先知乜嘢叫『用健康換錢』，瞓幾多休息幾多都係攰。」

鄧一君為有成熟敦厚外形不注體態

「童星」出身鄧一君9歲開始在港台演出教育電視，其後參演多齣電影及電視劇，1994年《記得...香蕉成熟時》憑「香蕉仔」楊醒波一角，獲提名金像獎「最佳新演員獎」，其後加入TVB拍劇，結果其拍劇生涯一拍就是20年。鄧一君曾表示對演員身份抗拒至極點，再加上在2003年經歷沙士，全年沒有收入，需要賣車來維持生活費，至2004年拍完《情迷黑森林》，於是鄧一君把心一橫決定離開娛樂圈，轉跑道投身保險業，經過多年的努力，現為財富管理公司總監，不過因鄧一君天生童顏，為了建立一個成熟敦厚的外形，鄧一君未有刻意注意體態：「直到3年前健康指數唔太好，所以就立心開始keep fit，由當時最高峰82kg（約180磅）減咗30磅（150磅）。」

鄧一君越脹越殘肝指數超標重

昨日鄧一君在FB發文稱近年健康出現問題，為了16歲的女兒Kristen，鄧一君決定好好注重自己的身體，「做咗爸爸之後，我先知乜嘢叫『用健康換錢』。睇返啲相，由佢出世開始，負擔越嚟越大，我就越脹越殘，去到180磅，瞓幾多休息幾多都係攰，成日覺得個胃頂住。以為個胃出事，點知係個肝，嗰下真係驚，自己做保險，成日都幫其他爸爸因為個肝而claim錢，如果換咗我有事，個女點算？」鄧一君開始關注自己身體，經過努力下，指數由超標重回正常：「總算鬆返口氣，減咗個肥肝，個樣都young返幾年！阿女都冇咁嫌棄同我行街，呢樣真係最開心！」

