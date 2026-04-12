金像獎2026丨鮑起靜憑《風林火山》提名最佳女配角 揭秘與方平40年姊弟戀 父親鮑方曾反對？

金像獎2026／鮑起靜／風林火山／最佳女配角丨第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）預定於2026年4月19日在香港文化中心大劇院隆重舉行，並由ViuTV 99台全程直播。本屆「最佳女配角」獎項競爭激烈，金像影后鮑起靜（鮑姐）憑藉在電影《風林火山》中飾演的神秘「歡姐」一角成功入圍。她將與《再見UFO》的衛詩雅、《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅，以及《尋秦記》的滕麗名爭取獎項。這位在事業上不斷挑戰自我的影后，私下的故事亦相當精彩，鮑起靜與老公方平一段姊弟戀維繫逾40年，當年父親鮑方曾一度反對這段愛情，如今鮑方泉下有知估計也大跌眼鏡。

金像獎2026丨鮑起靜憑《風林火山》提名最佳女配角

鮑起靜此次在《風林火山》中的演出，被譽為其演藝生涯的一大突破，完全顛覆了過往「御用媽媽」的溫暖形象。她收起招牌笑容，換上冷峻眼神，飾演一位隱身於罪惡世界、精通槍械改裝的專家「歡姐」。戲中，她手持一本布製的殺人密碼簿，身份神秘，與古天樂、金城武等影帝級男星對戲時氣場全開，不僅粗口流利，更為電影注入了獨特的女性力量與深度，成為影評人眼中她奪獎的一大優勢。

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金像獎2026丨鮑起靜從影半世紀曾奪金像影后

現年76歲的鮑起靜，擁有超過半世紀的演藝經驗，演技早已爐火純青。她曾在2009年憑藉《天水圍的日與夜》中「貴姐」的樸實演繹，感動萬千觀眾，勇奪第28屆金像獎「最佳女主角」。鮑姐曾分享，為演好《風林火山》中處理槍械的場景，平時「揸鑊剷較多」的她特意進行了練習，而導演麥浚龍（Juno）要求一鏡到底的拍攝方式，更讓她感到挑戰與樂趣。除了影后殊榮，她亦憑《月滿軒尼斯》、《暴瘋語》、《金都》等作品多次獲金像獎提名，並於2019年獲芝加哥亞洲躍動影展頒發「終身成就獎」，足證其在影壇的崇高地位。

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金像獎2026丨鮑起靜爸爸是導演兼演員鮑方

鮑起靜出身於演藝世家，其父是著名導演兼演員鮑方。在家庭薰陶下，她自小便與演藝圈結下不解之緣。初入行時，鮑起靜曾因擔當女主角而有過驕傲的想法，但隨後轉入電視台，經歷了從主角變為飾演媽媽或二三線角色的掙扎過程。她坦言，正是在無數的批評與失敗中學會成長。直到60歲那年，一次獲獎讓她對演藝事業更加感恩與熱愛。如今，她對獎項抱持平常心，更享受揣摩角色的過程，並表示自己永不言休，只會「休而不退」。

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金像獎2026丨鮑起靜與方平結婚逾40年

鮑起靜與老公方平的愛情故事是圈中一段佳話。兩人於1979年合作電影《白髮魔女傳》時一見鍾情，即使父親鮑方曾因方平女人緣佳而反對，仍無阻他們的愛情。婚後，鮑起靜為家庭投身電視圈，而方平則成功轉型為電影監製。方平曾在頒獎台上深情告白：「除咗我仲有邊個可以陪你？」鮑起靜笑言，這段姊弟戀最初不被看好，但她認為緣份來臨時懂得珍惜便已足夠。她形容自己缺乏安全感，而方平總能給她倚靠的感覺。兩人育有一女，女兒與外孫定居英國，他們亦不時飛往當地，享受天倫之樂。