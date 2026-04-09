金像獎2026丨鄧濤憑《女孩不平凡》雙料提名 曾是張敬軒MV女主角 爭最佳女配角、新演員

金像獎2026／最佳女配角／最佳新演員／鄧濤／女孩不平凡丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）晚上7時30分假香港文化中心舉行，ViuTV 99台將會全程直播。新生代演員鄧濤憑同性戀題材電影《女孩不平凡》獲得「最佳女配角」及「最佳新演員」兩項大獎提名，氣勢如虹。

金像獎2026丨鄧濤飾演「阿徐」演出細膩

在電影《女孩不平凡》中，鄧濤飾演一位22歲、在台灣念新聞系的少女「阿徐」。她與女友晴（韓寧 飾）同居，過著看似自由不羈的生活。然而，畢業在即，身份與未來的問題卻懸而未決——她不願返回澳門的家，卻也無法留在台灣。本應全心投入畢業製作的她，選擇了逃避，沉溺在一段曖昧又破碎的關係之中，逐漸對自己感到陌生，最終選擇逃離這一切。鄧濤深刻詮釋了「阿徐」在青春十字路口的迷惘、掙扎與自我探尋。

憑藉此角，她將在「最佳女配角」獎項中，與《水餃皇后》的惠英紅、《再見UFO》的衛詩雅、《風林火山》的鮑起靜，以及電影版《尋秦記》的滕麗名共四位對手競爭。而在「最佳新演員」的角逐中，她的競爭者則包括憑藉《金童》獲得提名的李佳芯、《捕風追影》的李哲坤、《逆轉上半場》的周祗月，以及《給愛麗絲》的蘇子茵。

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金像獎2026丨《女孩不平凡》導演揭選用鄧濤之謎

《女孩不平凡》導演徐欣羨曾透露選用鄧濤的原因，原來她是在社交平台上看見鄧濤的「平頭裝」照片後，便被其獨特的魅力與極具說服力的氣質深深吸引，立即邀請她與演員韓寧試鏡，最終決定由兩人飾演一對關係纏綿的同性戀人。為克服兩位性格慢熱的演員需在短時間內拍攝激情及牀上戲的挑戰，徐欣羨更特別引入專業的「親密指導」協助，最終成效顯著，讓片中情感戲更為真實動人。

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金像獎2026丨鄧濤的演藝之路

在憑《女孩不平凡》踏入影壇前，鄧濤已在演藝圈磨練多時。她曾是多位樂壇紅星MV的女主角，身影曾出現在張敬軒、魏浚笙（Jeffrey）、布志綸（Alan）及泳兒等歌手的作品中。此外，她也積極參與多部獨立短片及微電影的演出，包括《遊夢》、《菲與火》、《邪傘》、《28》以及《浮城絮語》，累積了豐富的鏡頭經驗。

2025年，鄧濤憑藉電視劇《哪⼀天我們會紅》中靦腆可愛的「Sugar」一角嶄露頭角，深受觀眾喜愛。如今，這位備受矚目的新星以《女孩不平凡》一片，正式從電視螢幕躍上大銀幕，並旋即獲得金馬、金像兩大華語電影獎項的提名肯定，演藝實力不容小覷。