女孩不平凡丨許恩怡恨演大尺度電影 鄧濤對奪金像獎「最佳新演員」有信心
更新時間：12:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-04 HKT
許恩怡、鄧濤昨晚（3日）出席電影《女孩不平凡》明星好友場，許恩怡坦言對鄧濤在戲中有不少大膽場口直言覺得羨慕，因自己在戲中是學生妹，角色相對表現保守，坦言也想演大尺度的電影。鄧濤在戲中特意為角色剪了一頭短髮，但她指不是犧牲，又笑言香港潮濕又熱，短髮反而更舒服，對於她在戲中與台灣演員韓寧有「激烈」演出，她指有親密指導，加上事前有排練，所以還OK：「現場好多唔同部門都有安排女生工作，所以都好安心，成個過程都好順利。」
許恩怡再次入圍爭影后
提到她憑此戲入圍香港金像獎「最佳女配角」和「最佳新演員」以及台灣金馬獎「最佳女配角」，她坦言覺得高興，加上廖子妤和許恩怡亦入圍金像獎爭影后，故感到別具意義，問到是否有信心得奬？她只表示對「最佳新演員」有信心。而憑電影《無名指》再次入圍爭影后的許恩怡坦言和上次一樣以平常心面對，認為能入圍已很幸運，坦言自己也很敬佩其餘四位入圍的女演員，加上已分別看過四套戲，所以覺得今年的競爭頗大：「估唔到我可以同佢哋一齊坐，好興奮。（睇好邊位？）全部！因為全部都好唔同，冇得比較。」而她亦大讚廖子妤一向都很努力，甚至比自己更值得獲獎，更直言若對方奪影后，會開心過自己得到。
