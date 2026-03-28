鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話

富家子鍾培生（Derek）今日（3月28日）正式與民建聯西貢區議員莊雅婷（Angel）結婚。莊雅婷今日在IG高調宣布喜訊，她上載了一張與丈夫鍾培生手疊手的溫馨照片，並甜蜜發文：「2026.03.28」。照片中，兩人一同展示新婚戒指，莊雅婷手上戴著一顆巨型鑽戒，閃耀奪目，而鍾培生則戴上簡約設計的婚戒。《星島頭條》向鍾培生方面求證婚訊，他對結婚沒有任何回應，但透露稍後會送上禮物與傳媒分享喜悅。

莊雅婷公布與鍾培生結婚喜訊

除了搶眼的婚戒，兩人更手持一張特製的結婚小卡片，上面印有他們可愛的童年照片，並寫著：「這倆小孩今天結婚!!! THESE TWO KIDDOS GOT MARRIED TODAY!!」，卡片下方還有「one step closer to FOREVER」的字句，盡顯新婚的甜蜜與心思。從照片背景的粉色花海佈置來看，相信婚禮現場氣氛浪漫滿分。

鍾培生電影級求婚儀式轟動全城

早前鍾培生向莊雅婷的盛大求婚已成為全城熱話。他在淺水灣的豪宅內，上演了一場「電影級規格」的求婚儀式。當時，他將豪宅佈置成日本動漫《進擊的巨人》的場景，並聘請了國際級電影導演及專業特技團隊。在管弦樂團的伴奏下，鍾培生親身吊威也，從30米高空從天而降，給女方一個巨大的驚喜。據報導，整個籌備過程長達兩個月，鍾培生更堅持親身上陣，拒絕使用替身，並為此進行了密集式的綵排。他曾表示：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」如今兩人正式完婚，為這段備受矚目的戀情寫下完美新一頁。

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鍾培生是已故「工廈大王」鍾江海孫子

鍾培生作為已故「工廈大王」鍾江海的孫子，是香港備受矚目的「百億富三代」，同時以「香港電競之父」和話題性十足的網絡紅人身份活躍於公眾視野。他畢業於美國南加州大學，但未繼承家族地產業務，反而在2013年創立香港電子競技有限公司（HKES），憑藉前瞻性眼光，成功在2018年入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》榜單。近年，他更通過舉辦多場矚目的拳擊賽事成功將自己打造成個人品牌，其中最為人津津樂道的便是與前電競選手Toyz的「十年恩怨」，並最終在「拳上 2023」中以技術性擊倒（TKO）獲勝，受到大眾關注。

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莊雅婷為香港政壇矚目新星

莊雅婷出生於2000年，年僅26歲，已是香港政壇備受矚目的「00後」新星。她早年在香港的國際學校接受教育，隨後在2023年以優異成績畢業於北京大學政府管理學院與光華管理學院，獲得雙學位，並曾放棄英國學府的錄取，選擇北上求學，展現其堅定的家國情懷。

學成歸港後，莊雅婷積極投身政界，於2023年獲委任為西貢區議會議員，成為該屆最年輕的區議員，並身兼全國青聯委員及青年民建聯副主席等職務，政治前途一片光明。除了嚴謹的政治履歷，莊雅婷也曾短暫涉足娛樂圈，於2025年參選《香港小姐競選》，因其「翻版陳法拉」與「翻版劉佩玥」的美譽而備受關注。儘管她迅速因考量公眾觀感而退選，但這次經歷無疑為她增加了不少話題性。在個人事業上，莊雅婷還曾在招商局金融控股（香港）有限公司擔任分析和知識管理中心副經理，展現其商業與金融實力。

鍾培生與莊雅婷的戀情始終保持低調，直至今年3月，鍾培生以一場模仿動漫《進擊的巨人》、吊鋼絲從天而降的浮誇求婚儀式，才讓這段關係正式曝光，隨後兩人更在同月28日迅速完成結婚登記，成為城中熱話。

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