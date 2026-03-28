TVB小生丁子朗拍內地短劇一王戰四后 變油膩霸總被嘲演技浮誇 繼《亞洲超星團》後再惹負評？

現年28歲的丁子朗近年積極北上發展，其主演的甜寵短劇《為何她們愛上我》近日釋出預告，卻引來海量負評。劇中他挑戰史上最「渣」角色，周旋於四女之間，但其演技卻遭網民狠批，直指「表情誇張，仲Kam過AI」、「演技直迫向佐」，紛紛表示看得「超尷尬」，是他繼參加《亞洲超星團》後再一次成為負評王。

丁子朗一王四后得啖笑

該劇劇情融合奇幻元素，丁子朗飾演的集團公子「高譽澤」，因神秘戒指進入真人遊戲世界，需攻略四位死對頭來修復「臨時器官」。面對雙腿失靈、進入遊戲等衝擊性場面，丁子朗多以瞪眼、O嘴等誇張表情應對，被網民形容為「用力過猛」。此外，他使出「天打雷劈咒」後手舞足蹈的場面，更被認為表現過於浮誇，未能駕馭複雜角色。

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丁子朗拍短劇演技被指浮誇生硬

丁子朗在劇中的「霸總」式演出成為了網民的熱議焦點，當中他歪嘴挑眉，要求流氓下跪道歉的笑容，讓不少觀眾感到「油膩」和「尷尬」。根據劇情，丁子朗的角色是個「渣男」，因曾傷害四位女主角，導致她們對其好感度極低。他需要在遊戲中逐一攻略，上演復仇與救贖之旅，但預告片中他與女主角的互動，同樣被批評表情生硬，缺乏層次。

丁子朗參加選秀節目曾惹負評

回顧丁子朗的演藝生涯，他於2016年奪得香港先生亞軍，是該屆最年輕的得獎者，至2023年他參加《亞洲超星團》，卻成為最年長的參加者，而且參賽時刻意模仿韓星的白妝白髮，更惹來連串負評，最後不幸落選，無緣成為「Loong 9」成員。

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