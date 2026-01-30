丁子朗炫富惹出禍躍升成網絡熱搜被網民圍剿狂轟 深夜拍片認錯：諗得唔夠細緻

丁子朗（丁丁）在2016年奪得《香港先生》亞軍而入行，多年來做過主持、演員，早年更以高齡身份參加《亞洲超星團》，備受TVB力捧的同時，亦多次成為網民的批評對象，丁子朗近日又惹負評，引發軒然大波。

丁子朗被怒轟炫富兼歧視

事緣日前丁子朗社交平台貼上一條「如何度過10小時的經濟艙」的影片，片中他表示解決乘搭經濟艙不適的方法就是「不要坐」，結果丁子朗被中港兩地網民一面倒圍剿，直斥：「坐經濟艙嘅人有咩得罪你哋？」怒轟炫富兼歧視。

相關閱讀：TVB「準一線小生」遭質疑知名度不足 被當路人甲一反應見真實人品 粉絲：佢都唔識？

丁子朗一句話被留言怒轟

丁子朗日前與吳若希、戴祖儀出發往澳洲拍攝節目《他們的澳洲駕期》，丁子朗上載了一段影片，內容三人一臉苦惱並稱「如何在經濟艙度過10小時」，接着畫面轉到三人愜意享受商務艙，並寫有「不要坐經濟艙」字幕，丁子朗在小紅書更留言：「大家學廢了嗎？」結果觸動了不少網民神經，在其小紅書帳號留言怒轟，有人說：「一點都不好笑，你可以做得更好，坐經濟艙沒甚麼錯，別裝得好像經濟艙是種折磨，沒必要裝出一副『謙虛炫耀』的樣子，發哥這麼有錢都坐地鐵！」、「拍這個的時候有沒有想過會掉粉？」、「以為坐business就真係好X有錢」、「謝謝你的建議，下次别建議了！」、「大家都知道你不坐經濟艙了。」、「内地明星都是頭等艙。」「不知所謂的明星。」、「明星好巴閉」，「丁子朗為甚麼被罵」一度躍升為內地網絡熱搜榜單的話題之一。

丁子朗拍道歉影片急急為事件解畫

昨日（29日）丁子朗急急為事件解畫，他在IG貼上一條「道歉影片」並說：「諗返轉頭我想講講，因為呢，最近我有一條片紅咗，但係係『黑紅』嘅『紅』。條片大約係講，我哋三個一齊出發去拍旅遊節目嘅時候呢，我哋冇坐經濟艙，我哋坐咗商務艙，令到大家覺得我哋有『炫富』嘅感覺。」丁子朗坦言完全沒有「炫富」心態：「我哋雖然講者無心，但係令到大家聽者有意，有負面情緒，我哋都係好對唔住，因為我哋係唔想咁樣嘅。我哋都唔會覺得話，『哦，我哋無心㗎，就冇咗件事』。但唔係嘛，雖然我哋無心，但的確令到大家有咁大嘅反應，亦都係我哋諗得唔夠長遠、諗得唔夠細緻。所以，經一事，長一智。」最後丁子朗說：「我哋呢條片係真係冇任何價值觀嘅輸出，純粹由娛樂角度出發，最後想同大家講聲對唔住，搞到大家。」

相關閱讀：31歲力捧小生首做男一出師不利大呻倒霉 連環出現「黑仔」奇遇 網民震驚劇組安排差