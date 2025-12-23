TVB「準一線小生」遭質疑知名度不足 被當路人甲一反應見真實人品 粉絲：佢都唔識？

現年28歲、近年備受TVB力捧的丁子朗，長得高大又靚仔，當年參加《2016年香港先生選舉》奪得亞軍之外、同時亦獲頒「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」，年前更在《萬千星輝頒獎典禮2021》獲得「飛躍進步男藝員」獎。入來以來，參演過不少劇集演出的丁子朗，日前竟被街頭攝影師被誤當路人甲，場面尷尬！

攝影師狂讚丁子朗靚仔

日前有一位街頭攝影師在西九龍文化區欣賞聖誕佈置期間，巧遇靚仔丁子朗，豈料該攝影師完全不認不出他是藝人，在片中聽到攝師一開始上前問丁子朗是不是模特兒，期間不停大讚他靚仔，又主動提出為丁子朗在聖誕樹前拍照，而丁子朗就禮貌地一直保持微笑。整個過程中，攝影師更展示自己的IG帳戶證明其專業身份，表示曾為藝人193拍攝作品，但一直認不出眼前的靚仔就是TVB當紅小生丁子朗，而丁子朗亦大方配合拍攝師要求，臉上亦沒有表現出任何不悅的反應，拍照完畢，攝影師在其IG的限時動態大讚丁子朗「非常nice」，表示在仍未介紹的情況下仍配合答應認要求，直到攝影師回家後查看丁子朗的IG帳戶，才驚覺丁子朗原來一位知名的藝人，令他感到十分意外。

丁子朗被讚有禮貌

事件曝光後，網民反應兩極，當中有網民質疑丁子朗知名度不足，但亦有人大讚賞丁子朗有修養：「丁子朗都幾好修養，冇因為係街有人唔識佢而黑面」、「搞錯呀！丁子朗都唔識，仲要問人係model定artist咁多次，對方算大方回應你了」、「丁子朗應該要俾更多人認識！佢各方面都咁好，應該要更多人去睇到佢嘅演出～」「好靚仔呀，丁子朗，又好有禮貌」、「丁子朗都唔知，咁對丁生好大打擊」等，攝影師亦有回應網民：「丁生係真係Nice好Nice好Nice! 要講3次」

