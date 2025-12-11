TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚

2023年落選港姐郭珮文（Juliana），憑着35C「最強Body」獲TVB賞識，曾一度被公司力捧為新一代「咪神」，不過近年工作量大減，收入亦大不如前。直至最近有份參演內地短劇《為何她們愛上我》，與男主角丁子朗成為拍檔，繼早前被綁起狂潑水受虐待，谷胸曬腿濕身誘惑戲曝光後，劇中還有不少主動出擊的色誘場面，面對咪神的近距離進攻，對手丁子朗顯得「硬晒軚」兼不停左閃右避，場面搞笑！

郭珮文胸壓丁子朗

從劇組釋出的預告影片當中，郭珮文同丁子朗演這場對手戲時，身穿極低胸裝束上演制服誘惑，只見郭珮文眉梢眼角都帶着誘惑意味，走近丁子朗身旁後上身挨得好近，更疑似身貼身胸壓對手，丁子朗遭到美女貼身攻擊亦露出尷尬表情。這場戲郭珮文動作尺度甚大，相信是她從影以來最大膽作品。首次挑戰誘戲的郭珮文坦言感到尷尬，初時還不慬怎麼演繹：「因為呢場戲係初期拍，初時同丁子朗唔熟，所以都有少少尷尬同埋唔自然，如果呢場戲後啲拍就唔使嘥大家咁多時間，可以演得自然啲。」她表示需要導演從旁指導才能完成拍攝。外表戰鬥格的郭珮文更自嘲自己是鵪鶉性格，坦言這類角色對她來說有一定難度，並笑言：「我覺得呢啲角色，自信啲嘅人會容易做啲，我呢啲鵪鶉就有少少難度，但係都係好特別嘅嘗試，學到嘢，下次再遇到呢啲角色就識得點做。」

相關閱讀：郭珮文終有工開北上慘受虐待？冷水兜頭淋盡展透視誘惑 「最強Body」遭無情摧殘

丁子朗艷福不淺

而劇中艷福無邊的丁子朗，除了有郭珮文的誘惑攻勢外，陸續還要面對多位美女的進擊。他表示最大挑戰就是要忍笑：「拍嘅時候其實好搞笑，因為故事係隔空咗，跌咗入遊戲世界入邊，佢哋全部都係虛幻人物嚟嘅，所以所有嘢都好誇張，大家都要忍笑。」由於劇情設定相當奇幻，所有角色的演出都需要刻意誇張化，令現場氣氛變得相當歡樂。



相關閱讀：「最強Body」郭珮文瀕臨崩潰？工作量大減恐隨時轉行 久違穿小背心出Po：再堅持一下