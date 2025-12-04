Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭珮文終有工開北上慘受虐待？冷水兜頭淋盡展透視誘惑 「最強Body」遭無情摧殘

影視圈
更新時間：20:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-04 HKT

現年24歲，有TVB「最強Body」之稱的前港姐郭珮文（Juliana），自2023年參選香港小姐後備受注目。然而，近一年來工作量大減，她早前更透露因收入大不如前而需動用積蓄。但郭珮文的機會終於來臨，她近日北上接拍內地短劇《為何她們愛上我》，但就要拍攝極盡殘酷的火爆劇情，不但被兜口兜面淋水、整件血恤衫都濕透，更慘被虐打，認真我見猶憐。

郭珮文濕身誘惑盡顯性感魅力

在劇組最新釋出的拍攝花絮中，郭珮文的造型極盡誘惑。她身穿一件白色恤衫，配上神秘性感的黑絲襪及高跟鞋，完美突顯其「最強Body」的火辣身材。在其中一幕戲中，恤衫被水淋濕後緊貼肌膚，營造出若隱若現的透視效果，性感指數爆燈，畫面極具衝擊力！

相關閱讀：《新聞女王2》火辣泳裝派對大比拼 陳曉華一件頭遭黃宗澤嫌棄？ 慘輸6大性感小花

郭珮文慘遭「酷刑」

除了性感演出，郭珮文在劇中更要承受連番「酷刑」。根據劇情，她被黑社會捉走，在影片中可見，她先是被惡漢由頭到腳淋冷水，全身濕透，顯得楚楚可憐。對方更不留情面，再向她臉上潑水，令她狀甚狼狽。其後，她更遭到虐打，即使隔著螢幕，也能感受到拍攝時的緊張氣氛。

郭珮文和丁子朗合作

郭珮文早前在TVB台慶活動上曾坦言，對工作量減少感到憂心，並考慮尋找其他出路。這次獲得拍攝內地短劇的機會，對她而言無疑是一個事業上的新開始。《為何她們愛上我》的同劇演員，還包括近年備受TVB力捧的丁子朗及陳若思。

相關閱讀：「最強Body」郭珮文瀕臨崩潰？工作量大減恐隨時轉行 久違穿小背心出Po：再堅持一下

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
1小時前
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
8小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
11小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
13小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
4小時前
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
AEON $12店全場半價！日常雜貨/清潔用品/文具/玩具精品$6起 1店限定網民大驚：又執一間
AEON $12店全場半價！日常雜貨/清潔用品/文具/玩具精品$6起 1店限定網民大驚：又執一間
生活百科
6小時前