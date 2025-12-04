郭珮文終有工開北上慘受虐待？冷水兜頭淋盡展透視誘惑 「最強Body」遭無情摧殘

現年24歲，有TVB「最強Body」之稱的前港姐郭珮文（Juliana），自2023年參選香港小姐後備受注目。然而，近一年來工作量大減，她早前更透露因收入大不如前而需動用積蓄。但郭珮文的機會終於來臨，她近日北上接拍內地短劇《為何她們愛上我》，但就要拍攝極盡殘酷的火爆劇情，不但被兜口兜面淋水、整件血恤衫都濕透，更慘被虐打，認真我見猶憐。

郭珮文濕身誘惑盡顯性感魅力

在劇組最新釋出的拍攝花絮中，郭珮文的造型極盡誘惑。她身穿一件白色恤衫，配上神秘性感的黑絲襪及高跟鞋，完美突顯其「最強Body」的火辣身材。在其中一幕戲中，恤衫被水淋濕後緊貼肌膚，營造出若隱若現的透視效果，性感指數爆燈，畫面極具衝擊力！

郭珮文慘遭「酷刑」

除了性感演出，郭珮文在劇中更要承受連番「酷刑」。根據劇情，她被黑社會捉走，在影片中可見，她先是被惡漢由頭到腳淋冷水，全身濕透，顯得楚楚可憐。對方更不留情面，再向她臉上潑水，令她狀甚狼狽。其後，她更遭到虐打，即使隔著螢幕，也能感受到拍攝時的緊張氣氛。

郭珮文和丁子朗合作

郭珮文早前在TVB台慶活動上曾坦言，對工作量減少感到憂心，並考慮尋找其他出路。這次獲得拍攝內地短劇的機會，對她而言無疑是一個事業上的新開始。《為何她們愛上我》的同劇演員，還包括近年備受TVB力捧的丁子朗及陳若思。

