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「咪神」Dada陳靜性感遊巴黎 半透明喱士長裙若隱若現 「男友視角」晒澎湃上圍

影視圈
更新時間：19:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：19:30 2026-03-27 HKT

37歲的Dada陳靜，以豐滿身材及性感衣著聞名。近日陳靜遠赴法國巴黎，並穿上一襲純白色晚裝長裙，大Deep V設計，展示出美好誇張上圍，下身半透明的裙款，若隱若現，只要動作大一點也有洩春光的危險，隨時上下失守，網民紛紛戥她擔心。

陳靜遊巴黎戰衣挑戰性感尺度

陳靜照片的背景選在一個充滿古典風情的巴黎陽台上，遠方看到巴黎鐵塔，然而所有人的焦點，無可避免地都落在了她那套挑戰性感尺度的「終極戰衣」上。陳靜身穿一襲純白色晚裝長裙，設計極盡奢華與大膽。裙子的上半身採用了極致的深V剪裁，領口幾乎開到肚臍位置，完美地展示了她傲人的上圍，視覺效果極具衝擊力。裙身佈滿了精緻複雜的喱士通花，在腰間、臀部及大腿兩側都採用了透視設計，僅以裙子的花紋巧妙地遮掩著重要部位，貼身的設計，更盡顯陳靜纖幼的水蛇腰，充滿致命誘惑。

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陳靜豐滿澎湃身材被讚女神

陳靜的另一張近鏡相片中，她則坐在桌前，雙手交疊，眼神迷離地望向鏡頭，豐滿的上圍，在男友視角下，更顯豐滿澎湃。網民紛紛大讚：「好優雅，令人驚艷」、「陳靜真係女神」、「太靚了」、「好有看頭，讚」，陳靜被洗版式稱讚，證明性感女神地位，無可動搖。

陳靜電影減產生活愈來愈富貴

陳靜以寫真𡃁模身分出道，並成功轉型投身電影界。2013年，她更憑電影《低俗喜劇》中飾演的「爆炸糖」一角，在《第32屆香港電影金像獎》中勇奪「最佳女配角」獎，演技備受肯定。至2017年，她又因患上耳水不平衡，而停工休息一年，雖然事業上數度停頓，但陳靜卻似乎越來越富貴，早年已搬入西九龍的千萬風水屋，平日周遊列國，過上令人羨慕的生活。

相闗閱讀：36歲「咪神」Dada陳靜健身營拋胸晒蜜桃臀 超貼身低胸Bra Top盡騷完美曲線

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