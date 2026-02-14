Dada陳靜Deep V焗桑拿不忘睇書扮文青 網民無情翻「偽才女」黑歷史 百頁寫真多錯字？

現年36歲的性感女星陳靜（DaDa）近年雖然作品不多，但生活依然過得相當富泰，經常在IG分享周遊列國及享受生活的照片。日前她更新IG限時動態，上載了一段在桑拿房拍攝的性感影片。片中見她穿上連身大Deep V泳裝包裹身體，大方展示白滑肌膚與驕人身材。不過，最引人注目的是，DaDa在焗桑拿期間竟手持一本書細讀，看似希望展現知性一面。

DaDa「才女」瘀事被重提

這段充滿「書卷氣」的影片，隨即令不少網民回憶起DaDa一段廣為人知的「黑歷史」。2012年，當時仍以「𡃁模」形象示人的DaDa，曾為了轉型擺脫花瓶標籤，推出一本名為《DaDa Secret 2012》的文字寫真集，銳意躋身「才女」行列，更聲稱全書由自己親自撰寫及校對。

DaDa寫真錯字多「才女」夢碎

可惜事與願違，當年DaDa聲稱「每日檢查文章十幾遍」的寫真集，一出版便被傳媒及網民發現錯漏百出。全書僅128頁，文字部分不算多，卻被找出至少20個錯別字，使其「才女」形象一夕崩壞。不過，雖然當年出師不利，但DaDa近年亦努力增值自己，曾遠赴英國倫敦藝術大學（University of the Arts London）進修設計與英文課程，展現積極好學的一面。

