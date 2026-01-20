36歲「咪神」Dada陳靜健身營拋胸晒蜜桃臀 超貼身低胸Bra Top盡騷完美曲線

現年36歲的陳靜（Dada）向來身材出眾，當年以寫真𡃁模身份出道加入電影圈，並火速名成。近年陳靜開始減產養尊處優，經常到不同地方旅遊，過着優哉優哉的生活，近日她在其IG上載了一輯在峇里旅行參加健身營的運動照片和短片，穿低胸運動內衣的她，拋胸晒蜜桃臀，不少網民都看到心心眼！

陳靜蜜桃臀又圓又堅挺

影片中見陳靜現身該處的大型Gym場，她穿上運動bra top、緊身運動短褲、腳踏運動鞋在踩健身單車，令其豐滿的身材表露無遺。之後她又接觸了多個健身器械，鍛鍊手臂、雙腿，甚至臀部等身體各個部位，其後還做了高強度間歇訓練及平板支撐等運動，片中亦見她輕易做出一字馬動作等。陳靜如此勤力，除了早已練出六舊腹肌外，還有又圓又堅挺的蜜桃臀，身形超靚，相當吸睛！難怪不少網民都看得心心眼。

陳靜曾於訪問中提到做運動的好處：「每一日我都會盡量選擇至少一種運動鍛煉，除咗鍛煉肌肉之外，最重要係鍛煉人嘅意志力、自控力，成個人都會有滿滿嘅正能量，絕對係一種財富。」

陳靜生活富貴住風水屋

陳靜當年因拍廣告而獲封「百果園E神」，其後以寫真𡃁模身份出道，並在電影界發展，2013年更憑電影《低俗喜劇》中飾演的「爆炸糖」一角，在《第32屆香港電影金像獎》中獲得「最佳女配角」獎。2013年，她曾突然退出娛樂圈，三個月後又宣布重返幕前，2017年卻因耳水不平衡，而休息一年。雖然多度停工，但她生活卻越來越富貴，曾搬入西九龍一間千萬風水屋，又不時外遊生活無憂。

