視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展

現年57歲的視帝馬德鐘與太太張筱蘭結婚超過30年，近年馬德鐘開設YouTube頻道及社交平台帳號後，本來低調的張筱蘭曝光率比以往大增。近日，馬德鐘在YouTube影片中分享，早前陪同博士太太到成都出差，他笑稱自己是「被動式旅遊」，實則是化身「跟得老公」，全力支持太太的事業，大方放閃的甜蜜互動羨煞旁人。

馬德鐘陪老婆開會兼拍拖

影片中，馬德鐘開頭便介紹自己身處成都，但此行並非為工作，而是因為太太張筱蘭要到當地參加「第七屆成都診博會」。在太太忙於學術會議的同時，馬德鐘則在成都四處閒逛，探索了當地新興的潮流熱點，走過商場內設計感十足的藝術通道，又到訪充滿懷舊氣息的黑膠唱片文化館，盡情享受難得的獨處時光。

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張筱蘭盡顯學者風範氣場勁

鏡頭一轉，張筱蘭以一身幹練西裝套裝現身會場，在台上以專家身份發表演說，主題圍繞健康、長壽、多元化生活與醫學，分享關於主動健康、生活方式醫學等專業知識，盡顯學者風範，氣場十足。會議結束後，夫妻二人在成都的公園漫步，拍拖合照，馬德鐘更化身「御用攝影師」為太太拍下美照，恩愛之情溢於言表。

馬德鐘學霸老婆猛料學歷大起底

事實上，張筱蘭學歷背景驚人，是不折不扣的「學霸」，早年於香港科技大學取得社會科學哲學博士學位，其後更成為香港大學名譽助理教授。她先後到意大利羅馬大學人口學系、瑞士洛桑大學社會和預防醫學研究所、法國國立衛生與醫學研究所、德國馬克斯普朗克人口研究所等院校深造。難怪在影片中，她能自信地在大型學術論壇上侃侃而談，分享專業見解。張筱蘭多年來專注於人口健康及社會老年學研究，是該領域的權威專家，成就斐然。

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馬德鐘與張筱蘭識於微時

馬德鐘與張筱蘭的愛情故事亦為人津津樂道，馬德鐘甚至曾表示11歲已對張筱蘭一見鍾情。其實兩人早在初中時期已就讀同一所中學，雖然畢業後一度失去聯絡，但緣份讓他們在馬德鐘投考G4（要員保護組）後重遇，當時張筱蘭已是模特兒。兩人愛火重燃，並於1993年結婚，至今相愛逾30載，育有一名兒子馬在驤。多年來，無論馬德鐘在演藝圈經歷高低起跌，張筱蘭始終在背後默默支持；同樣地，馬德鐘也全力支持太太追尋學術理想，成為彼此最強大的後盾。

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