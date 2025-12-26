Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點

影視圈
現年27歲的馬在驤（Xiang）是視帝馬德鐘的兒子，憑藉1米9的高大身形，盡得父親真傳。繼2022年與外籍男性好友的親密畢業照引發「斷背疑雲」後，近日他在IG分享的聖誕沙灘影片，再次因與同行男伴的曖昧互動，成為網上熱話。

馬在驤沙灘曖昧互動掀熱議

近日，馬在驤趁著聖誕佳節，與友人在外地享受熱辣辣的沙灘時光。從他分享的影片可見，他與一名年輕的外籍男子結伴而行。在陽光與海灘的美景下，赤裸上身的馬在驤與該名男友人並排躺在沙灘墊上，期間馬在驤深情地望向對方，更伸出手不斷拍打和撫摸對方結實的腹肌，笑容滿面，氛圍頗為曖昧，讓新一波「斷背疑雲」迅速在網上發酵。

相關閱讀：前TVB男神稱帝後媽媽猝逝 心血管主動脈撕裂零先兆 情緒崩潰幸得太太陪伴走出低谷

馬在驤4年前曾親男性

這並非馬在驤首次引發同性情誼的猜測。早在2022年，他於澳洲完成機械工程學位，分享畢業喜悅時，就曾轉發一張與外籍男性好友的合照。相中，身穿畢業袍的馬在驤肉緊地親吻對方臉頰，而該好友更在帖文中以「Boyfie just graduated」來形容他。「Boyfie」一詞被解讀為「男友」和「妻子」的混合體，如此親暱的稱呼和舉動，當時已令不少網民質疑他的性取向。不過，後來澄清兩人僅為大學泳隊的戰友，是感情深厚的好兄弟。

馬在驤女友身材火辣

正當網民熱烈討論馬在驤的性向之際，原來今次的沙灘之旅並非只有兩位猛男。馬在驤的新女友Shakila Mohazab亦有同行。從另一張照片可見，Shakila戴著棒球帽，身穿飾有窩釘的啡色比堅尼，配上牛仔熱褲，跪在沙灘墊上，大方展現其火辣迷人的身材。

馬在驤女友曾惹「露點疑雲」

Shakila是一名身高1米63的演員兼模特兒，身材惹火，今年9月曾與馬在驤一同出席活動，當時更因裙子失守而惹來「露點疑雲」，成為一時熱話。如今，女友Shakila亦在沙灘現場，相信這次的「斷背」之說，也會像上次一樣不攻自破。

相關閱讀：馬德鍾兒子馬在驤新演員女友曝光  身材超火辣驚爆露點疑雲  前女友行奶奶政策仍失諸交臂

