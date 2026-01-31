57歲視帝馬德鐘息影？ 約滿TVB離巢 《非常檢控觀》成告別作 強調一事未來動向曝光

三屆視帝郭晉安去年底宣布離巢TVB，近日有傳同為視帝的57歲馬德鐘亦滿約，更有指新劇《非常檢控觀》是其息影作品。馬德鐘對言之鑿鑿的傳聞，親自開腔闢謠，又強調熱愛演戲，沒有退休計畫。

馬德鐘中港兩邊發展

馬德鐘接受傳媒訪問時透露，與TVB自早年約滿後，改為簽部頭合約，最近只是因部頭合約屆滿，絕非退休。至於會否亮相其他電視台的作品，馬德鐘未有封後門，表示作為演員只睇劇本及角色，與TVB關係友好，如有適合作品會再洽談。馬德鐘又提到現時工作主要以中港兩邊發展，拍劇及商演工作都有接洽。

馬德鐘入行前曾在警隊服務，中三畢業後投考皇家香港警察少年訓練學校，接受為期兩年的訓練。馬德鐘於1986年以18歲之齡入讀警察訓練學校，翌年畢業駐守軍裝巡邏小隊，1988年調往警察機動部隊，其後轉任便裝特遣隊，曾在1990年至1993年加入要員保護組。

馬德鐘2018年奪視帝

馬德鐘於1991年經朋友拍廣告成為兼職模特兒，兩年後獲TVB發掘，由配角做到一線小生，直到2011年約滿離巢，轉到內地發展。馬德鐘於2012年以部頭合約形式重返TVB，2018年憑劇集《跳躍生命線》奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》最佳男主角獎項。

