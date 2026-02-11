馬德鐘離巢廣州開騷遭網暴  歌星身份受質疑被問「他有歌嗎」  演唱會最貴飛包合照難平民憤？

現年57歲的視帝馬德鐘，早前宣布離巢TVB回復自由身，其告別作《非常檢控觀》近日正在熱播，劇中飾演刑事檢控專員的他，再次以精湛演技贏得觀眾一致肯定。將事業重心轉往內地市場的馬德鐘，馬不停蹄地宣布將於4月在廣州舉行演唱會，其最新宣傳海報亦隨之曝光。

馬德鐘海後騷肌吸客

在最新發布的「馬德鐘瞬間音樂會・廣州站」海報中，現年57歲的馬德鐘狀態處於巔峰。他身穿一件設計感十足的黑色外套，大膽地將拉鍊拉開，展現出結實的胸肌和完美的身體線條，完全看不出即將步入六旬。無論是容貌還是體形，馬德鐘都保持得相當出色，再次力證其「不老男神」的稱號並非浪得虛名。

馬德鐘最貴飛包合照

據海報資料顯示，演唱會票價由人民幣188元至488元不等。而最貴的VIP票價不用500元人民幣，更包含了與粉絲合照的福利，對比其他演唱會票價，似乎相當親民。然而消息一出，隨即引來網民兩極化的討論。不少人對馬德鐘作為演員跨界開唱感到驚訝，紛紛留言質疑他是否擁有足夠的音樂作品來支撐一場個人演唱會，直接開問「他有歌嗎？」、「唱人哋啲歌囉！」。更有網民直言不諱，認為這是「撈錢啊，撈得多少算多少」，指其純粹是為了賺錢。

馬德鐘被問「有歌嗎？」

事實上，雖然馬德鐘以演員身份為人熟知，但他也曾涉足樂壇。他分別在2003年和2006年推出過《愛您有罪》和《爭霸》兩張EP，並演唱過多首劇集歌曲，其中最為人熟悉的代表作，便是與佘詩曼合唱的《東山飄雨西關晴》片尾曲《陪你哭也只得我》。早前佘詩曼受訪時亦透露，馬德鐘曾邀請她擔任演唱會嘉賓，只要檔期許可，她亦樂意支持。

