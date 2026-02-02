馬德鐘 賴慰玲 吳偉豪 「鐵三角」晒微妙默契 大爆《非常檢控觀》幕後趣事∣名人雜誌

由馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪、陳煒、游嘉欣、張馳豪、陳曉華、蔣家旻等主演的《非常檢控觀》，透過馬德鐘、賴慰玲與吳偉豪組成的「滅罪鐵三角」，以極致的同理心、信賴與默契以及非一般的手法，揭穿各個單元的「非常」真相。戲內三位主角合作無間，戲外亦合作過多次，過往的經驗帶給他們微妙的默契。撰文：李文偉 攝影：林賓尼

馬德鐘（中）、賴慰玲（右）與吳偉豪在《非常檢控觀》中組成「滅罪鐵三角」，戲內戲外都非常有默契。

馬德鐘與賴慰玲第三度合作，之前曾合演《伙記辦大事》及《雙生陌生人》，賴慰玲表示：「知道這個三人組合時非常安心，因為我和馬神合作過，他其實是很搞笑，他在幽默方面我很清楚，所以合作起來有默契，完全不擔心。至於與吳偉豪合作，發現大家都是很隨性的人，很快便形成鐵三角，最常聚在一起是坐在辦公室研究案情。」至於馬德鐘與兩人都合作過，與吳偉豪更在《有種好男人》中演父子，笑言：「他在新晉當中非常聰明、又靚仔，抵被捧到咁紅，哈哈！因為他的個性很好，這次再合作，很快便可以融洽相處。」吳偉豪指二人都是好戲之人，很怕自己跟不上，馬德鐘與賴慰玲都大讚他表現滿分，賴慰玲更指：「這次是律政劇，所以都有比較硬的對白，他是很快便記好，馬神也很快，很長的對白都可以演得很好。」馬德鐘則笑言：「上次都已經做得很好，這次角色設定也很好，因為他演幹探，再有點臥底的故事，兩方面都做得很好，已經是獨當一面的男主角。」吳偉豪透露也有主動向馬德鐘取經，因演出初時曾覺得未能進入角色，作為對手的馬德鐘與他重拍了10幾次，每次都交足戲讓他投入演出，非常敬業，亦覺得很幸運。

馬德鐘、賴慰玲第三度合作，互相都頗了解對方。

陳煒同馬德鐘鬥戲亦是一大看點。

馬德鐘約滿TVB盼拓短劇新領域。

同怕醜仔張馳豪「破冰」



劇中透過馬德鐘的「鏡反射觸覺症」觸及案情關鍵，神情的突然轉變非常考演技，他坦言：「這次角色亦和以往相反，以往我演幹探，身手戲都是我，這次卻要收起來，而且也比較孤獨、會避開所有情感。」他指劇中角色會漸漸轉變，而最難忘的畫面，是所有單元的角色全部齊聚，坦言是過往演出的經驗中非常難得，「因為我們三個一起經歷不同單元，和觀眾一起同步去行，當走過所有單元，有一場戲可以所有角色重聚，感覺真的非常開心。」至於賴慰玲則期待劇情進入到她的單元當中，「在劇中要重演學生妹，這個可能比較難！當劇情發掘到同學們的真相時，會展現出很多反差，然後與同學的張馳豪發展戀愛，被人迷戀是很開心的，但挑戰可能是在他身上了，哈哈！」問是否在意有沒有感情線？賴慰玲指過往「戀愛經驗」也多，但入組前也忍不住追問監製是否有安排，馬德鐘笑言如果沒有問，可能就沒有感情線。賴慰玲相信張馳豪能投入到這段感情，笑指他私下是怕醜仔，初時也要花時間破冰，「我主動要他載我、一起去買午餐，期間不斷和他傾偈，他非常怕醜，因為這次是他的第二部劇集。」

賴慰玲、陳曉華的對手戲也好精彩。

賴慰玲自爆入組前已追問監製「有冇感情線？」

馬德鐘約滿想拍短劇



吳偉豪笑言若要迷戀賴慰玲，相信自己也非常怕醜。談到劇中與游嘉欣組CP，更被她迷戀，他指合作《回歸》時二人有過感情線，沒想過意外受到網民及觀眾的歡迎，今次再度合作，也沒有刻意在感情戲上着墨，並指監製與編審在劇本上安排得很豐富，笑言要澄清游嘉欣的主動都是按劇本去演，但想不到她可以輕鬆地演出來，問演得投入嗎？吳偉豪笑言有，馬德鐘則笑指：「他們非常專業，雖然他們沒有加戲、但亦沒有減戲，沒有不敢和不想做的戲！」問到有請教馬德鐘如何演幹探？他指拍攝初期，很怕自己沒法代入和了解角色，因此也嘗試問前輩有何方法演技以取得信心，想不到馬德鐘指沒有方法，要透過與其他人的對手戲才能逐步感受角色，馬德鐘笑言：「不會太快入到角色，大家都是拍了一個多星期、進入錄影廠才開始進入角色，之前未到狀態的也不用緊張，因為剪接起來，大家都不會發現，哈哈！」



馬德鐘拍攝《非常檢控觀》後約滿TVB，他指過去曾多次約滿，但仍與公司保持合作關係，「我們都知道公司給予我們很多東西，沒有TVB我也沒辦法在內地發展，所以一直都是很好的關係，最近兩年演藝圈比較寒冬，趨勢亦不一樣，不止電視和電影，我也想嘗試拍短劇，了解一下和其他演出的不同，在一分鐘內演出一個重點，我也想從演員角度去了解這世代的觀眾怎去理解這件事。」馬德鐘笑言過往也出過CD，因此唱歌也離不開他，稍後也將在廣州舉行音樂會，「本來是12月（去年），但因為大埔事件改期，改到4月份，屆時也會唱這次劇集的主題曲！」賴慰玲笑言將會拉隊與《非常檢控觀》劇組一同去支持，馬德鐘也期待反應好可以和劇組成員到其他場地加場，因當中不乏唱得之人。賴慰玲指每次拍完劇集，都期待與演員們以輕鬆的方式重聚，現在社交媒體發達，大家都會在平台上一起拍攝短片宣傳劇集，問主演當中誰最多鬼主意？賴慰玲笑指是張馳豪。

吳偉豪同游嘉欣這對劇中CP好有觀眾緣。

吳偉豪想不到同游嘉欣的組合會如此受歡迎。

吳偉豪入行10周年感歎時光飛逝，感恩獲前輩指導。

提議開拍喜劇續集





至於吳偉豪剛迎接入行10周年，他指時間眨一眼便過去，訓練班畢業好似昨日的事，現在已有很多作品，認識到很多朋友和前輩。《非常檢控觀》兩年前拍攝時，被指是力捧吳偉豪之作，問覺得與好時機錯過了嗎？吳偉豪指時機絕對沒有對錯，最重要是觀眾能睇到大家的心機和設計。馬德鐘指能與觀眾見面是最開心的事，問會否多拍新作與觀眾見面？馬德鐘笑言與《非》班底合作愉快，提議不如拍攝續集，更希望可以拍喜劇，賴慰玲亦坦言想，因個性與馬德鐘相近，幽默之餘笑點亦同樣毒辣。馬德鐘之前曾帶兒子馬在驤入行體驗劇集演出工作，他指兒子與吳偉豪同齡，現在也自主做喜歡的工作，已放手讓他自己拼搏，而自己則可以着眼工作與生活的平衡。賴慰玲聞言指兒子尚細，細仔才剛1歲大，雖然有重新做母親的感覺，但自覺非常幸福，工作以外都會想陪伴小朋友。

