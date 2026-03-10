TVB小花報名《魔音女團》後乘勝追擊 穿透視裝內衣若隱若現吸關注 望靠身材扭轉劣勢？

27歲落選港姐葉靖儀（Michelle），2021年參加香港小姐後加入TVB，雖然曾參加不少綜藝節目，不過發展平平。不過葉靖儀沒有放棄，日前更報名參加TVB新節目《魔音女團》，期望靠「另類才華」在芸芸小花中突圍，面試時穿着性感，扭腰又扭臀希望令評審及收看直播的網民留下深刻印象，是否能正式入圍仍是未知數，但她已成功令部份網民留下印象，日前她乘勝追擊，在IG大晒性感照，似乎想用好身材吸引網民關注。

葉靖儀性感美照派福利

葉靖儀IG分享了多張性感美照，大派福利。照片中，葉靖儀身處一間格調雅緻、燈光柔和的空間。她穿上一套米白色的通花針織套裝，設計極具巧思。上身的長袖外套鈕扣半開，內搭一件同色系內衣，營造出性感的若隱若現效果；下身則是同款的貼身迷你短裙，完美勾勒出她的身形線條，突顯其纖腰與長腿。

相關閱讀：29歲TVB小花受富貴老公萬千寵愛 三年抱兩收50萬名錶大禮 兩孩之母靚到震狀態一流

葉靖儀晒若隱若現好身材

這套針織「戰衣」最大的亮點在於其「若隱若現」的通花透視設計，在燈光下更顯迷人。葉靖儀對著鏡頭擺出多個誘人Pose，時而甜美微笑，時而單眼放電，其中幾張側身及回眸的照片，更是將其玲瓏浮凸的S形曲線、蜜桃臀與內褲形狀都表露無遺，散發出性感魅力，女人味十足。

葉靖儀曾踏足紐約時裝周伸展台

其實葉靖儀的完美身段得來有因，她擁有豐富的模特兒經驗，早在入行前，她已曾赴美國任兼職模特兒。葉靖儀更曾是知道女模Jessica C.及Ana R.的同門師妹，不僅接拍過內衣、食品、銀行服務等多個平面及宣傳片廣告，更曾為法國某藝術水晶腕錶品牌，登上墨西哥城及紐約時裝周的伸展台，實戰經驗相當豐富。

相關閱讀：TVB新聞小花陳詩朗有「葵芳音」？被指咬字有80年代feel 網民平反：唔算鄉音

TVB小花陳嘉慧嫁得富貴順利誕仔？

葉靖儀選港姐加入TVB

葉靖儀在2021年於香港理工大學市場系學士畢業後，隨即參選「2021年度香港小姐競選」，並以此為契機簽約加入TVB。2022年，她正式加入J2台，成為22位J2ers之一，獲參與不少綜藝節目如：《CP訓練營》、《女生素舍》、《DM 旅導遊》，近年亦參演過《刑偵12》、《隱門》及《回歸》等劇集，不過都是沒有角色名字的閒角。除了演藝事業，葉靖儀也是一位瑜伽教師，更創辦了自己的瑜伽教室，可謂多才多藝。

相關閱讀：TVB小花黃嘉雯意外曝光半億豪宅內部裝潢奢華 去年做馬主即贏XXX萬獎金財力驚人