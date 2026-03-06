Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

29歲TVB小花受富貴老公萬千寵愛  三年抱兩收50萬名錶大禮  兩孩之母靚到震狀態一流

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-06 HKT

現年29歲的TVB小花陳嘉慧（Erica），自2023年閃嫁圈外富貴男友Calvin後，便專心相夫教子。繼2024年誕下大女後，今年2月再添一子，成功「三年抱兩」，湊成一個「好」字。陳嘉慧成為兩孩之母，狀態成焦點，早前情人節她就在社交平台高調放閃，分享與老公的甜蜜合照，並大曬老公所贈的逾50萬名錶禮物，盡顯豪門少奶奶的底氣。

陳嘉慧成兩子之母狀態驚人

從陳嘉慧分享的數張照片可見，剛誕下第二胎的她恢復神速，狀態極佳。照片中她與老公Calvin親密依偎，不論是依偎在老公身旁，還是對著鏡頭甜笑，已是兩子之母的她依然少女味十足，皮膚白滑緊緻，顏值和身材都維持在巔峰水平，完全不像剛生完BB的媽媽。她在帖文中甜蜜地寫道：「祝我熱愛冒險的伴侶情人節快樂！感謝你將平凡的生活變成了一段非凡的旅程，讓我們一起體驗更多瘋狂吧！」

陳嘉慧獲贈逾50萬名錶

除了夫妻甜蜜合照，最矚目的莫過於陳嘉慧老公送上的情人節禮物。為犒賞愛妻再次生B，出身富裕之家的Calvin出手闊綽，豪送一枚AUDEMARS PIGUET（愛彼）ROYAL OAK（皇家橡樹）系列的名錶。照片中可見，腕錶鑲滿鑽石，配上淺藍色錶盤，高貴奪目。根據網上資料，該系列腕錶價值不菲，估計超過50萬港元，可見Calvin對太太的寵愛。

陳嘉慧成人生勝利組

陳嘉慧自第29期TVB藝員訓練班畢業後，火速獲公司力捧，在劇集《愛上我的衰神》中擔正女主角，前途一片光明。但她選擇在事業起飛時與Calvin結婚，並停工專心照顧家人。如今家庭美滿，有愛錫自己的老公和一對可愛的子女，更獲贈名錶作獎勵，絕對是人生勝利組！

