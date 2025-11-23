Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB小花陳嘉慧晒二胎孕肚有「異樣」？閃嫁富貴老公效率驚人 剛復工又有咗星途發展成謎

影視圈
更新時間：15:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：15:00 2025-11-23 HKT

現年29歲、曾獲TVB力捧的小花陳嘉慧（Erica），2018年入行，短短3年已成為劇集女一，她在2023年10月突然宣布婚訊，閃嫁圈外富貴男友Calvin，同年年底再公布有喜，並即停工專心安胎，去年3月順利誕下愛女Harper。數月前才正式復出工作的陳嘉慧，上月突然在其社交平台上載超聲波照片，公布再度懷孕消息，日前她亦在IG繼續晒小巨肚。

陳嘉慧第二胎肚子特別重

照片中的陳嘉慧穿上鬆身藍色牛仔長裙，一手抱着女兒，另一隻手則按着微微隆起的肚子，並留言表示肚子比第一胎重：「Happy moments！點解第二胎個肚好似特別重咁嘅？有冇媽咪同我同樣感受？」更註明：「媽咪表示好想快啲卸貨」亦得到不少網民送上祝福，以及指快將榮升家姐的女兒轉眼間長大了不少。

相關閱讀：TVB小花陳嘉慧二度懷孕 曾獲力捧做女一 閃婚誕女停工多時復出未夠半年再大肚

陳嘉慧不想做全職師奶

陳嘉慧曾表示不打算做「全職師奶」，並預告復出後會繼續幕前工作，今年初她獲安排拍攝旅遊節目時曾表示：「我未來的青春日子仍在公司，如無意外大家仍會見到我。哈哈！」相不到幾個月後就再度有喜，完全符合她今年8月在IG報喜的帖文，透露自己的目標是「三年抱兩」，相信早已定下這個「造人」計畫了。

TVB小花陳嘉慧B女熊仔Look萌爆！面仔紅卜卜可愛度爆燈 因母一舉動皺眉扭計？

