29歲TVB小花陳嘉慧報喜順利誕仔 三年抱兩產後虛脫「小王子」萌樣曝光

影視圈
更新時間：11:37 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:37 2026-02-09 HKT

29歲TVB小花陳嘉慧（Erica）自第29期TVB藝員訓練班畢業後，火速獲力捧躍升為劇集女主角，但陳嘉慧於2023年突然做人妻，閃嫁圈外富貴男友Calvin，翌年誕下一女Harper。陳嘉慧積極造人下，成功三年抱兩，昨日（8日）在IG報喜，湊夠一個「好」字。

陳嘉慧終於卸貨

陳嘉慧昨日在IG分享細仔的照片，透露已平安誕下第二胎，陳嘉慧表示歡迎小王子來到這世界，又笑說：「終於卸貨了」。雖然陳嘉慧將BB仔的雙眼用心心圖案遮樣，以保護囝囝。另一張照片見到BB緊閉眼睛，BB頭髮濃密，張開小嘴貌似睡得香甜，露出的臉型及小鼻子非常可愛，估計將來是「小男神」一名。

相關閱讀：TVB小花陳嘉慧晒二胎孕肚有「異樣」？閃嫁富貴老公效率驚人 剛復工又有咗星途發展成謎

陳嘉慧剛生產完臉上流露疲態，但抱住剛出世的囝囝，一臉幸福。另一張照片見到陳嘉慧的大女輕靠弟弟，又親吻熟睡中的對方，足見姐弟情深。不過四張照片未見陳嘉慧的老公出鏡。

陳嘉慧遇到好醫生

陳嘉慧之後在IG限時動態感謝主診醫生照料：「好安心第二胎又係你親手接生，由懷孕到生產好多謝謝孫醫生悉心照顧，感恩遇到你呢位好醫生，順利平安生產」。陳嘉慧透露生仔後感到似虛脫：「生完之後我成個人好似虛脫嘅時候，我有個記憶好深刻嘅印象，係有位中大嘅醫護人員，好溫柔咁幫我摸吓肚仔又幫我按摩個頭，直至我瞓著為止。」

陳嘉慧感謝醫護

陳嘉慧雖然不記得對方的樣子，仍要表達感謝之情：「雖然唔可以親口同你講返聲多謝你，但希望你睇到我呢個Story，真係好感激你。感恩每次都能夠遇上很好的醫護人員們，多謝你哋嘅照顧。」

相關閱讀：TVB小花陳嘉慧二度懷孕 曾獲力捧做女一 閃婚誕女停工多時復出未夠半年再大肚

