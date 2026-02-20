Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB小花黃嘉雯意外曝光半億豪宅內部裝潢奢華 去年做馬主即贏XXX萬獎金財力驚人

更新時間：17:30 2026-02-20 HKT
32歲的TVB小花黃嘉雯（Carmaney）曾被指家境富裕，住在面積達1,800呎、市值逾半億位於紅磡的海景豪宅「海名軒」。黃嘉雯今年農曆新年與不少藝人一樣，分享在家中拍攝的賀年照，意外曝光豪宅。

黃嘉雯訂製限量版馬仔贈粉絲

黃嘉雯因養馬關係，今年與團體特別訂製限量版「飛馬座」公仔，打算透過社交平台贈予幸運粉絲。黃嘉雯拎起「飛馬座」公仔自拍時，見到其身後擺放一棵桃花，客廳空間感闊落，全屋採用雲石地磚，室內裝修奢華，貌似在豪宅內拍攝。

而另一條影片，見到有長梳化，以及巨型雲石茶几，黃嘉雯的愛犬也有入鏡。另一張擺放拜年禮盒的照片，就見到疑是玄關位置，同樣走道極寬闊。黃嘉雯還有貼出室外睇煙花的照片，未知是否在豪宅外拍攝。

黃嘉雯傳戀富二代感情穩定

2019年港姐冠軍黃嘉雯入行六年，憑劇集《下流上車族》飾演「最強小三」成功上位。黃嘉雯自參選時，已有傳家底豐厚，早前又豪擲千金與友人合資養馬，愛駒「飛馬座」今年1月出賽時，更爆出14倍冷門跑第一，為黃嘉雯團隊帶來254萬獎金。黃嘉雯2023年被爆撻著富二代Jordon，感情穩定。

