Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅

影視圈
更新時間：19:30 2025-12-27 HKT
發佈時間：19:30 2025-12-27 HKT

前港姐冠軍、現年32歲的黃嘉雯，因在劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」並大騷火辣身材而人氣急升。剛於12月7日度過32歲生日的她，整個12月都沉浸在慶生的喜悅中，接連在社交平台(IG)上載多場生日飯局的美照，最引人注目的莫過於一場「火燒蛋糕」的生日飯局，黃嘉雯席間一段意外春光乍洩的影片，使其豐滿上圍成為網民熱議的焦點。

黃嘉雯跟俊男美女慶生

從黃嘉雯分享的相片可見，她的生日飯局一場接一場，有與好姊妹的溫馨聚會，亦有充滿氣氛的派對，每次都收到鮮花和各式精緻蛋糕，幸福滿瀉。不過，最矚目的一場，是她與兩男一女共四人的慶祝晚宴。相中可見，黃嘉雯與兩位外型俊朗的男士及一位女友人相談甚歡，其中一位男士更送上巨型鮮花，可見壽星女備受寵愛。

相關閱讀：前港姐冠軍黃嘉雯比堅尼火辣放題 邪惡視角晒最強Body 富貴豪住半億豪宅做埋馬主

黃嘉雯意外春光乍洩

該場飯局的亮點，是一個極具心思的「火燒蛋糕」。黃嘉雯特別分享了一段影片，片中她身穿白色西裝外套，內搭一件白色低胸上衣，正興奮地點燃蛋糕表層。隨著火焰燃燒，表層慢慢融化，底下竟出現黃嘉雯的靚樣照片，設計相當驚喜。

黃嘉雯盡騷豐滿上圍

由於拍攝角度的問題，鏡頭在長達30秒的過程中，彷彿正對著黃嘉雯的胸前，使當日身穿低胸衫的黃嘉雯盡騷豐滿的性感上圍，畫面極其火辣。影片後段，黃嘉雯似乎也意識到「春光乍洩」，不經意地將西裝外套向中間拉攏，巧妙地遮掩春光。這段影片隨即引起網民熱烈討論，不少人讚嘆她身材Fit爆，亦有人笑言拍攝者「很懂拍」。

黃嘉雯家底豐厚

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaeny）一直被指家底豐厚，與家人居住於市值半億的豪宅，今年9月更爆出她低調榮升馬主。至於感情方面，黃嘉雯曾任職於數碼市場策劃營銷工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人更經常拍拖外遊，甚至已見家長，感情穩定。

相關閱讀：TVB「最強小三」戀富二代榮升馬主 深入馬房對愛駒寵愛有加 傳家底豐厚住半億元豪宅

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
5小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
9小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
11小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
9小時前
警員到場調查。楊偉亨攝
珍惜生命│31歲男疑被騙走10萬意難平 寶達商場平台墮下送院不治
突發
7小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
10小時前
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
13小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
10小時前