TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅

前港姐冠軍、現年32歲的黃嘉雯，因在劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」並大騷火辣身材而人氣急升。剛於12月7日度過32歲生日的她，整個12月都沉浸在慶生的喜悅中，接連在社交平台(IG)上載多場生日飯局的美照，最引人注目的莫過於一場「火燒蛋糕」的生日飯局，黃嘉雯席間一段意外春光乍洩的影片，使其豐滿上圍成為網民熱議的焦點。

黃嘉雯跟俊男美女慶生

從黃嘉雯分享的相片可見，她的生日飯局一場接一場，有與好姊妹的溫馨聚會，亦有充滿氣氛的派對，每次都收到鮮花和各式精緻蛋糕，幸福滿瀉。不過，最矚目的一場，是她與兩男一女共四人的慶祝晚宴。相中可見，黃嘉雯與兩位外型俊朗的男士及一位女友人相談甚歡，其中一位男士更送上巨型鮮花，可見壽星女備受寵愛。

黃嘉雯意外春光乍洩

該場飯局的亮點，是一個極具心思的「火燒蛋糕」。黃嘉雯特別分享了一段影片，片中她身穿白色西裝外套，內搭一件白色低胸上衣，正興奮地點燃蛋糕表層。隨著火焰燃燒，表層慢慢融化，底下竟出現黃嘉雯的靚樣照片，設計相當驚喜。

黃嘉雯盡騷豐滿上圍

由於拍攝角度的問題，鏡頭在長達30秒的過程中，彷彿正對著黃嘉雯的胸前，使當日身穿低胸衫的黃嘉雯盡騷豐滿的性感上圍，畫面極其火辣。影片後段，黃嘉雯似乎也意識到「春光乍洩」，不經意地將西裝外套向中間拉攏，巧妙地遮掩春光。這段影片隨即引起網民熱烈討論，不少人讚嘆她身材Fit爆，亦有人笑言拍攝者「很懂拍」。

黃嘉雯家底豐厚

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaeny）一直被指家底豐厚，與家人居住於市值半億的豪宅，今年9月更爆出她低調榮升馬主。至於感情方面，黃嘉雯曾任職於數碼市場策劃營銷工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人更經常拍拖外遊，甚至已見家長，感情穩定。

