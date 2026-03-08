TVB新聞小花陳詩朗有「葵芳音」？被指咬字有80年代feel 網民平反：唔算鄉音

TVB新聞主播譚詩雅日前宣布離職，近日有網民發現TVB新聞部已安排另一位新聞部小花陳詩朗頂上，不過陳詩朗的表現卻成為Threads熱話，引發網民激烈辯論。

陳詩朗有「葵芳音」？

討論的起因是網民發文指，認為陳詩朗的廣東話發音帶有特殊口音。有網民指，陳詩朗的口音讓人聯想到《夜王》中的「葵芳」，形容其為「葵芳腔」。有陳詩朗的粉絲在facebook留言稱：「主播初出茅廬時的確會有不足，但咬字正腔圓相信係基本要求，初期讀得唔流暢，即所謂『好窒』係常見，但依家好多人嘅焦點係『葵芳腔』。」

陳詩朗口音大解析網民意見兩極

除了被形容為「葵芳音」外，網民對陳詩朗的口音還有各種解讀。有人認為她只是咬字風格「有80年代味道」，令人彷彿回到過去的新聞報導模式，而並非有口音。另有網民指出，她的口音更像是「正宗廣州口音」。不過，也有意見認為這並非鄉音，寫道：「其實唔算鄉音啦，只係個音調唔似近代香港音調，之前睇過加拿大粵語新聞報導都係咁上下。」

網民支持給予時間進步

對於陳詩朗上位做主播的表現，觀眾反應呈現兩極化。有批評聲音認為，作為專業新聞從業員，其播報方式「有待努力改進才令聽眾舒服」，覺得她尚未準備好。然而，另一邊廂亦有大量網民表示支持和鼓勵。有人以其他主播為例，指出新人需要時間進步：「其實賀子欣剛剛做主播都比人話發音唔正，但我欣賞我見到賀子欣而家進步左不少，証明佢有努力。」更有粉絲直接留言打氣：「陳詩朗！辛苦哂、努力、加油, 我永遠無限地、無條件地支持你」、「keep it up !!」，希望外界能給予她更多時間和空間。

