TVB女主播自爆同居後即離職惹揣測？網民：我睇83台仲有咩意思 曾選港姐與郭嘉文係閨密

近日，TVB新聞主播譚詩雅傳出離職消息，引來不少觀眾及網民表示不捨。多位同事紛紛在IG限時動態上載合照，歡送這位戰友。譚詩雅早前在情人節透露已跟男友展開同居生活，讓網民推測她可能是為結婚鋪路，準備迎接人生新階段。

譚詩雅離職網民極不捨

譚詩雅離職獲不少新聞部的同事道別，他們在IG上分享了與譚詩雅的合照，並寫下「Wish you all the best」、「Gonna miss you」等祝福語句。從照片可見，譚詩雅向同事們派發了印有自己主播照的「Thank You」心意卡及小禮物，作為告別紀念。

除了同事，許多一直支持她的觀眾和粉絲也感到非常可惜。在網上討論區及粉絲專頁，有網民留言：「小雅，真係要走喇？可唔可以唔走？」、「你走咗我睇住83台仲有咩嘢意思呢」，表達對她離開主播台的惋惜之情。

譚詩雅早前自爆與男友同居

正當外界猜測譚詩雅的去向時，有網民發現她似乎正準備迎接人生大事。今年2月14日情人節，譚詩雅曾在IG限時動態分享與男友的甜蜜點滴，並發文寫道：「從小到大都對情人節都有個特別的憧憬，就是很想在屬於兩人的小家煮飯食，2026開始夢想中的新生活。我們都要學習好好相處，例如分擔家務。」字裡行間透露已與男友共築愛巢，展開同居生活。此舉讓不少網民推測，譚詩雅離職可能是為了有更多時間籌備婚禮，專心享受二人世界。

譚詩雅曾參選港姐與郭嘉文是好友

在螢光幕前形象專業的譚詩雅，原來與娛樂圈早有淵源。她曾於2022年及2023年兩度參選香港小姐，她為入行更不惜辭去社工一職，可惜未能入圍。此外，她更是2015年港姐季軍、城中超級富豪前女友郭嘉文的閨密。2023年譚詩雅二度參選香港小姐時，郭嘉文亦有在社交平台拍片為她打氣。

