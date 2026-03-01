Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB女主播自爆同居後即離職惹揣測？網民：我睇83台仲有咩意思 曾選港姐與郭嘉文係閨密

影視圈
更新時間：19:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-01 HKT

近日，TVB新聞主播譚詩雅傳出離職消息，引來不少觀眾及網民表示不捨。多位同事紛紛在IG限時動態上載合照，歡送這位戰友。譚詩雅早前在情人節透露已跟男友展開同居生活，讓網民推測她可能是為結婚鋪路，準備迎接人生新階段。

譚詩雅離職網民極不捨

譚詩雅離職獲不少新聞部的同事道別，他們在IG上分享了與譚詩雅的合照，並寫下「Wish you all the best」、「Gonna miss you」等祝福語句。從照片可見，譚詩雅向同事們派發了印有自己主播照的「Thank You」心意卡及小禮物，作為告別紀念。

除了同事，許多一直支持她的觀眾和粉絲也感到非常可惜。在網上討論區及粉絲專頁，有網民留言：「小雅，真係要走喇？可唔可以唔走？」、「你走咗我睇住83台仲有咩嘢意思呢」，表達對她離開主播台的惋惜之情。

相關閱讀：TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態

譚詩雅早前自爆與男友同居

正當外界猜測譚詩雅的去向時，有網民發現她似乎正準備迎接人生大事。今年2月14日情人節，譚詩雅曾在IG限時動態分享與男友的甜蜜點滴，並發文寫道：「從小到大都對情人節都有個特別的憧憬，就是很想在屬於兩人的小家煮飯食，2026開始夢想中的新生活。我們都要學習好好相處，例如分擔家務。」字裡行間透露已與男友共築愛巢，展開同居生活。此舉讓不少網民推測，譚詩雅離職可能是為了有更多時間籌備婚禮，專心享受二人世界。

相關閱讀：46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌

譚詩雅曾參選港姐與郭嘉文是好友

在螢光幕前形象專業的譚詩雅，原來與娛樂圈早有淵源。她曾於2022年及2023年兩度參選香港小姐，她為入行更不惜辭去社工一職，可惜未能入圍。此外，她更是2015年港姐季軍、城中超級富豪前女友郭嘉文的閨密。2023年譚詩雅二度參選香港小姐時，郭嘉文亦有在社交平台拍片為她打氣。

相關閱讀：前港姐季軍郭嘉文睇Twins觸景傷情爆喊？好姊妹林凱恩捲拖糧風波晒合照吐心聲

TVB新聞直擊主播周可茵疑於後台激烈爭論？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 以軍：不到1分鐘內被炸死︱不斷更新
即時國際
57分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
4小時前
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
00:39
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
社會
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
11小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
飲食
9小時前
「借錢黨」拖兩女殺入青衣屋邨 周街向長者攞$100買蕃茄 網民怒爆詳細行蹤警世｜Juicy叮
「借錢黨」拖兩女殺入青衣屋邨 周街向長者攞$100買蕃茄 網民怒爆詳細行蹤警世｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中東戰火延燒，有滯留杜拜的中國公民表示正囤購物資避難。
01:26
伊朗局勢︱杜拜機場遇襲航廈煙霧瀰漫 中國公民囤物資避難 阿聯酋航空全線停航︱有片
即時國際
7小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
4小時前