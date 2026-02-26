Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌

影視圈
更新時間：17:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-26 HKT

已故伍晃榮的徒弟伍家謙，從資深體育記者轉型為節目主持，現為自由工作者兼製作公司老闆，有更多時間陪伴結婚12年的太太，以及一對就快6歲的龍鳳胎。不過伍家謙今日（26日）自爆入醫院消息，獲不少人送上慰問。

伍家謙做手術神情裝作鎮定

46歲的伍家謙今日在IG公開一張身在醫院準備做手術的照片，臉上流露微笑，又舉起V字手勢，神情裝作鎮定。伍家謙留言：「要嚟嘅始終都要嚟。多謝大家嘅問候，幾粒鐘後見喇。腳仔聽聽話話呀，我好快就會滿血回歸。」

伍家謙早在今年1月時，曾分享參加外地舉行的馬拉松參賽照片，並透露「腳仔出咗啲問題，嚟緊好大機會要暫別賽場一段時間」。伍家謙之後撰長文解釋，腳傷對日常生活暫時沒有影響，但從他公開檢查的照片，見到右腳發黑腫如「豬蹄」，狀況令人擔憂。

伍家謙越跑越痛

伍家謙當時交代：「啱啱好一個月之前，正正就係上個月（12月）嘅15號，我如常咁星期一晚喺寶雲道easy run。跑咗5k左右，右腳突然覺得痛。」伍家謙原以為是疲勞累積而產生的反應，後來因越跑越痛，便取車離開，但當時連細細力踩油門都感覺痛楚。

伍家謙表示：「途中已經覺得隻腳腫緊，返到屋企果然就見到腳眼內外側都腫起晒。明明冇扭到，但係情況同嚴重拗柴一樣。嗰一晚，我痛到瞓唔到，用爬行嘅姿態去移動，摷晒屋企有嘅止痛藥出嚟，再用繃帶tape腳，不過都係痛。」

伍家謙休息六星期

之後伍家謙去睇骨科門診，在相熟醫生透過X光、磁力共振掃描（MRI）檢查後，報告顯示情況不如理想，伍家謙細想下估計是打波受傷又被忽視，令情況惡化。伍家謙的腳傷出現「右腳腳腕位有碎骨、崩咗個位有骨頭增生、腳眼嚴重發炎、阿基里斯腱有少少裂痕。」醫生建議伍家謙做微創手術，不過事後有六星期時間，右腳不能受力。

此外，伍家謙早前又透露發生一次健康疑雲，他表示去年9月感到腸胃不適，左下腹會時不時出現疼痛，在家庭醫生建議下去做檢查。卻由於伍家謙之後要到美國跑芝加哥馬拉松，返港後又覺得不太嚴重，便沒再理會，直到去年12月情況開始加劇。

伍家謙消化系統不適

伍家謙食完嘢後，感覺消化系統不舒服，而且越嚟越痛，症狀與大腸癌病徵相近，做完詳細檢查等結果時，令伍家謙深感不安。伍家謙還杞人憂天擔心年幼的一對仔女：「見佢哋越開心我就越擔心：點算呢？佢哋咁細，如果爸爸有咩事點算？我會唔會睇唔到佢哋長大呢？太太又點算？屋企點算，每日不停喺呢啲負面情緒入面自轉。」

最終伍家謙的身體檢查報告，證實身體好到不得了：「醫生話『冇嘢喎，你身體幾好喎』之後，個心先叫完全著地。」伍家謙因為自小算健康，連傷風都少，從來沒想過自己會有健康問題：「冇事就好，今次真係嚇親寶寶，以後會學乖喇。」

