TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態

TVB新聞直播期間，間中會出現「蝦碌」事件，近日又有眼利網民發現，在無綫新聞台《新聞報道》主播鄭禧年報道期間，捕捉到身後隔著玻璃的辦公室內，疑為30歲的新聞小花周可茵（Yomi）表情、動作誇張與同事交談，引起網民熱議。

周可茵交談表情豐富

昨日（13日）在FB的「新聞人事全面睇」專頁分享網民報料，見到多張新聞畫面截圖：「今日（13-2-2026）中午一時，周可茵和同事交談時疑似動作稍大。當時和周可茵交談的，有（疑似）黎在山及兩位同事。」網民估計黃衫者為另一主播梁思齊。

據專頁內的截圖所見，身穿白色上衣、外搭一件紅色外套的周可茵，正與幾位同事交談。從模糊的畫面中，周可茵的身體語言和臉部表情相當豐富，似乎在激烈地表達或聆聽，動作幅度頗大，與正報道新聞的鄭禧年形成強烈對比。

網民猜測當時與周可茵交談的同事中，疑是另一新聞從業員黎在山。不少網民見到截圖在網上流傳留言：「竟然可以睇到呢D嘢」、「睇落接近嗌交狀態」、「可茵壓力好大」、「可茵好少可咁情緒化」、「嘩，茵姐個樣好惡呀」等。

周可茵同一打扮開工

事件發酵後，「新聞人事全面睇」專頁也有更新後續，指周可茵親自私訊管理員澄清：「事後周可茵pm小編，謂當時聆聽同事說話。」在同日的《新聞報道》中，周可茵也以同一套白底紅外套的造型出鏡，坐在主播台上專業地報道新聞。

周可茵畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2017年加入now新聞台，不久便過檔亞視，成為財經節目《贏家online》主持。周可茵翌年加入TVB成為互動新聞台常任主播，2020年1月起接替已離巢的張文采，成為《香港早晨》、《天氣報告》主播。

周可茵多次現「蝦碌」

周可茵外貌甜美，右不少網民讚如「仙女下凡」。周可茵卻多次在節目上出現「蝦碌」。2023年3月被主播王倩荷在節目尾聲突然亂入廠景，同年7月與黎在山報完新聞後，周可茵跟觀眾說再見時又突然爆笑，感染身旁的黎在山，在節目失控大笑，惹來網民批評欠專業。