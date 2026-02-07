TVB新聞女神林婷婷報導成日叫老公？忠實觀眾：情況罕見 上月舉行盛大婚禮火速回歸崗位

TVB新聞女神林婷婷（Jacky），是明珠台《新聞報道》的台柱，她上月公布結婚喜訊，與同為TVB新聞部主播兼記者的男友李天耀（Timothy）舉行盛大婚禮，收穫滿滿祝福。婚後她火速回歸工作崗位，繼續在主播台上為觀眾服務，但有忠實觀眾發現一個有趣的細節。

林婷婷報道提及老公情況罕見

由於林婷婷與新婚丈夫李天耀同任職於TVB新聞部，而且兩人都是英語新聞主播和記者，因此在播報新聞時，難免會遇到需要介紹由丈夫李天耀負責的報導。近日，就有觀眾留意到，林婷婷在明珠台《七點半新聞報道》中，專業地介紹下一則報導時，便提及了記者「Timothy Li」的名字，也就是她的丈夫。這種在新聞報導中提及另一半名字的「夫妻檔」情況，在向來嚴謹的香港新聞界中實屬罕見，引起了網民和觀眾的熱議，認為是既專業又甜蜜的有趣畫面。

李天耀與林婷婷被封金童玉女

林婷婷上月與男主播李天耀結婚，令李天耀的背景亦隨即引起關注。他畢業於美國雪城大學，主修工業設計，卻對國際事務充滿熱情。李天耀於2021年底加入TVB，憑藉其廣闊的國際視野和語言天份，深入報導過多項國際大事，並在2023年晉升為新聞主播。才華洋溢的他更經營個人YouTube頻道，講解歷史與地緣政治，難怪能擄獲女神芳心，二人被譽為新聞界的「金童玉女」。

