《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家

由古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯及郭富城等實力派演員主演的《九龍城寨之圍城》，不僅在香港本地票房衝破1.1億港元，更在「第43屆香港電影金像獎」上勇奪九項大獎。《九龍城寨之圍城》成功進軍日本市場，同樣獲得極高評價，續集《九龍城寨之龍頭》與《九龍城寨之終章》的選角動向成為焦點。《星島頭條》收到獨家消息，早前盛傳的日本巨星木村拓哉加盟《九龍城寨》續集，則因為中日關係持續緊張，在種種因素影響下臨時煞停，劇組重組演員架構，吳彥祖將重磅加盟，而電影將於本月開拍，吳彥祖與古天樂、郭富城等原有班底的合作成為最大亮點。

木村拓哉去年答應接拍《九龍城寨》續集

《九龍城寨之圍城》在香港叫好叫座，更紅到去日本，票房突破5億日圓，導演鄭保瑞曾稱難得港產片受日本觀眾支持，將開拍的續集會加入日本觀眾喜歡的元素。而自《九龍城寨》續集於去年10月宣布開始籌備後，網絡瘋傳電影會有重量級人馬加盟，更先後傳出周潤發或劉青雲空降，甚至梁朝偉也是候選人之一。不過，梁朝偉已澄清沒有接獲《九龍城寨》續集邀請。《星島頭條》收到獨家消息，木村拓哉去年已答應接拍《九龍城寨》續集，收了劇本並已秘密練兵，準備與郭富城（飾演 陳占）上演一場世紀對打戲，而這本來亦是木村拓哉繼《2046》後再度參演港產片。

《九龍城寨》續集選角受中日關係影響？

《九龍城寨》續集終止與木村拓哉合作

可惜計劃趕不上變化，中日關係持續緊張，台灣男神許光漢原定主演的台日合作電影《Clinch》（暫譯《纏鬥》），也傳出因中日關係而於開拍前緊急叫停。據知《九龍城寨》續集劇組人員經過多方商量，不得不作出艱難決定，忍痛終止與木村拓哉的合作。而木村拓哉對合作告吹亦感無奈，但雙方在和平的情況下達成共識。

木村拓哉參演《2046》戲份被刪

木村拓哉的港產片之路稱得上崎嶇，2004年他獲王家衛邀請參演《2046》，與梁朝偉、鞏俐、王菲等巨星同場演出，然而拍攝過程卻傳出不愉快事件，有指木村對王家衛「無劇本」的拍攝方式感到無所適從，拍攝期一拖再拖，嚴重影響他原本的檔期安排，並傳出拍攝期間有拗撬，最終木村拓哉的戲份被大量刪減，令粉絲大失所望；22年過去，木村拓哉原本有望憑《九龍城寨》續集再拍港產片，可惜再一次「撻Q」。

木村拓哉曾拍《2046》？

吳彥祖加盟《九龍城寨》續集

木村拓哉與《九龍城寨》續集合作最終無法成事，據知，電影公司立即重整演員架構，經過慎重考慮後，盛傳已成功邀請另一位型男吳彥祖加盟。吳彥祖近年主力進軍荷里活及內地市場，對上一部參演並在香港上映的港產片，已經要數到2020年香港與內地合作的警匪片《除暴》，而有待上映的《寒戰》前傳亦有他主演。吳彥祖今次為了應付大量動作場面，已秘密展開特訓，希望以最佳狀態回歸香港影壇。而近年香港電影市道持續低迷，《九龍城寨》續集將成為2026年最矚目的香港電影，希望憑住古天樂、郭富城、吳彥祖等這個堪稱「鑽石級」的演員陣容，振興香港整個電影業。

