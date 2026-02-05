古天樂日本出碟震撼重回樂壇  3月上架黑膠碟售價逾600港元  香港粉絲暴動：開埋簽唱會由頭唱到尾

古天樂近期憑《尋秦記》電影版紅遍中、港，但經過《九龍城寨之圍城》於日本上映後，電影中的各位猛男影星都人氣急升，早前林峯就曾部署於日本開演唱會，惜最後因為各種因素延期。於電影中演「龍捲風」的古天樂，宣布其一張新曲加精選唱片將於3月於日本上架，入面有齊和林峯合唱新版《天命最高》，亦有經典如《男朋友》《今期流行》和《像我這一種男人》等，一眾香港古迷都大聲叫好，希望盡早可以於香港買到這張唱片。

古天樂新碟3月於日本上架

這張「Back To The Past」精選唱片，將於日本3月6日出售，當中分CD和黑膠兩款售賣，CD價錢為7,090日元，而黑膠則賣12,290日元，即約353元和611港元，相關的資訊都可以在Tower Records的網頁中找到。這張唱片的封面的設計甚有價調，以深紅色為底色，配合古天樂穿起黑色皮褸的模糊側面，雖然簡單但卻型格十足。

古天樂新碟包括合唱版《天命最高》

曲目方面，除了大熱的合唱版《天命最高》，以及數首家傳戶曉的大HIT歌外，還有跟劉德華合唱的《兄弟不懷疑》，跟謝安琪合唱的《(一個男人) 一個女人 和浴室》，亦有和古巨基翻唱張國榮的《當年情》，亦有舊歌如《天真》、《Mr. Cool》和《吻得到 愛不到》，古天樂的香港粉絲都對這張唱片十分期待，於社交網瘋狂留言：「最好開埋簽唱會！我會由頭唱到尾！」、「我都勁鍾意<吻得到 愛不到>!!!!」、「好期待！！！我愛豆出碟！！！」、「我諗香港遲啲應該會有」。

